Суд изберет меру пресечения для охранника колледжа, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя - РИА Новости. Благовещенский городской суд во вторник изберет меру пресечения для охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова, который был на посту, когда в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия были задержаны. Глава ЧОПа Сергей Андрющенко в субботу решением Благовещенского городского суда был арестован на два месяца, до 14 января.

Заседание по Ермолову назначено на 9 часов утра (03.00 мск). В субботу суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил избрание меры пресечения для охранника на 72 часа.

В этот срок следствие должно представить дополнительные доказательства, обосновывающие необходимость заключить Ермолова под стражу.

Охранника обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Он ранее был судим за особо тяжкое преступление, у него двое малолетних детей.

"Я не понимаю, в чем меня обвиняют, я действовал по должностной инструкции. Вывел всех из здания, вызвал МЧС", - сказал Ермолов в субботу в зале суда.