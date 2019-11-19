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РИА Новости

Генсек ОБСЕ надеется, что ситуацию в Грузии удастся разрешить через диалог

01:01 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что обеспокоен ситуацией в Грузии и надеется на разрешение ситуации через диалог.
"С беспокойством слежу за ситуацией в Грузии. Надеюсь, что все стороны смогут гарантировать мирный протест и продвинутся вперёд благодаря диалогу и уважению закона", - написал Гремингер в Twitter.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.
Разгон митинга в Тбилиси
Вчера, 23:14
При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек
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Протесты в ТбилисиТомас ГремингерОБСЕТбилисиГрузияTwitterВ мире
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