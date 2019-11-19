Грузинская оппозиция требует пропорциональных выборов или немецкой модели

ТБИЛИСИ, 19 ноя – РИА Новости. Главные требования протестующей в Главные требования протестующей в Тбилиси грузинской оппозиции - это проведение парламентских выборов по пропорциональной системе или введение так называемой немецкой избирательной модели, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.

Немецкая модель подразумевает внесение изменения лишь в избирательный кодекс, а не в конституцию. В Германии выборы проходят по смешанной системе, однако немецкая система гарантирует распределение мандатов пропорционально.

"Наша главная цель - это добиться пропорциональной системы или, в худшем случае, немецкой модели. Мы хотим добиться справедливых выборов. В стране, где две трети населения живут на грани бедности, а у одного человека – Бидзины Иванишвили (основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.) - 5 миллиардов и он не скрывает, что хочет остаться во власти во что бы то ни стало. Если все так продолжится, то выборы вовсе теряют смысл", - заявила Бурджанадзе.

По ее словам, назначение внеочередных парламентских выборов - это вторичное требование, главное, что бы избирательная система была исключительно пропорциональной.