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РИА Новости

Грузинская оппозиция требует пропорциональных выборов или немецкой модели

00:59 19.11.2019
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Нино Бурджанадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 ноя – РИА Новости. Главные требования протестующей в Тбилиси грузинской оппозиции - это проведение парламентских выборов по пропорциональной системе или введение так называемой немецкой избирательной модели, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.
Немецкая модель подразумевает внесение изменения лишь в избирательный кодекс, а не в конституцию. В Германии выборы проходят по смешанной системе, однако немецкая система гарантирует распределение мандатов пропорционально.
"Наша главная цель - это добиться пропорциональной системы или, в худшем случае, немецкой модели. Мы хотим добиться справедливых выборов. В стране, где две трети населения живут на грани бедности, а у одного человека – Бидзины Иванишвили (основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.) - 5 миллиардов и он не скрывает, что хочет остаться во власти во что бы то ни стало. Если все так продолжится, то выборы вовсе теряют смысл", - заявила Бурджанадзе.
Разгон митинга в Тбилиси
Вчера, 23:14
При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек
По ее словам, назначение внеочередных парламентских выборов - это вторичное требование, главное, что бы избирательная система была исключительно пропорциональной.
"Если правительство примет наше предложение и, вернее, если выполнит свое обещание и утвердит пропорциональные выборы или немецкую избирательную систему, тогда не важно, когда пройдут выборы, досрочно или своевременно. Без изменения системы никаких выборов тем, более предварительных, быть не может", - добавила она.
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Протесты в ТбилисиБидзина ИванишвилиНино БурджанадзеГерманияТбилисиГрузияВ мире
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