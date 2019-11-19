Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".

"Да, поручено представить предложения", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

Проект моста

Ранее в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев говорил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года.

В своем письме, адресованном руководству страны, Николаев представил проект трассировки мостового перехода — 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов.

Глава республики рассказал, что федеральные министерства поддержали проект, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала грядущее строительство моста вековой мечтой народа. По ее словам, современное поколение якутян ждет появления моста 40 лет.

Предполагается, что мост будут строить на условиях концессии, его стоимость с подъездными путями превысит 80 миллиардов рублей.