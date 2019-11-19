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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

00:50 19.11.2019 (обновлено: 10:55 19.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Якутск
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Жители Якутска исполнят древний танец по случаю одобрения моста через Лену
"Да, поручено представить предложения", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

Проект моста

Ранее в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев говорил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года.
В своем письме, адресованном руководству страны, Николаев представил проект трассировки мостового перехода — 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов.
Глава республики рассказал, что федеральные министерства поддержали проект, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала грядущее строительство моста вековой мечтой народа. По ее словам, современное поколение якутян ждет появления моста 40 лет.
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Глава Якутии назвал строительство моста через Лену большой ответственностью
Предполагается, что мост будут строить на условиях концессии, его стоимость с подъездными путями превысит 80 миллиардов рублей.
По расчетам местных властей, ввод сооружения увеличит круглогодичную транспортную доступность населения до 70 процентов и позволит снизить ежегодные затраты на северный завоз более чем на четыре миллиарда рублей.
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Проект моста через реку ЛенуДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
У нас люди мрут от напрочь убитой медицины,90% населения зарабатывают инфаркты и инсульты,на копеечных зарплатах.А В.В нам мост через реку.Мдааааааааааааааааааа........... Америке не придётся тратить бомбы,за них всё сделает наше правительство во главе с В.В
19 ноября, 07:02
Африкан Дрынов
1001024
Это очень хорошо,что нашлись на это средства-люди будут там рады.Только вот умалчивается почему-то второй мост в приморье упал уже и есть жертвы.Они все в плачевном состоянии и нечего не делается.
19 ноября, 01:35
Олег Иванов
500105
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