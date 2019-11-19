Россия пропустит конкурс "Мисс Вселенная" в США из-за проблем с визами

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе " Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе " Мисс Вселенная " в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

"В этом году дирекция конкурса "Мисс Вселенная" очень поздно сообщила даты и место проведения финала – США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться", - рассказала РИА Новости Беляк.

Она выразила надежду, что в дальнейшем организаторы этого международного конкурса будут сообщать такие важные детали заблаговременно.

"Мы понимаем, что со сменой собственности, которая произошла недавно с конкурсом "Мисс Вселенная", всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь, они с ними успешно справятся", - добавила Беляк.