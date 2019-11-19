Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-19T00:03+0300
https://ria.ru/20191119/1561098356.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150964/72/1509647224_0:285:5472:3363_1036x0_80_0_0_9ef6b0ec5b9f2b0d96984343c21e9573.jpg
РИА Новости

Россия пропустит конкурс "Мисс Вселенная" в США из-за проблем с визами

00:03 19.11.2019
4710
© AP Photo / John LocherУчастницы конкурса красоты "Мисс Вселенная"
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© AP Photo / John Locher
Участницы конкурса красоты "Мисс Вселенная". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Команда конкурса "Мисс Россия" предприняла все усилия, чтобы РФ участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в США в Атланте 8 декабря, но из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением визы от участия пришлось отказаться, сообщила РИА Новости директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.
"В этом году дирекция конкурса "Мисс Вселенная" очень поздно сообщила даты и место проведения финала – США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться", - рассказала РИА Новости Беляк.
Анастасия Суббота
15 ноября, 15:13
Участницу "Мисс Вселенная" от Украины не пустили в США
Она выразила надежду, что в дальнейшем организаторы этого международного конкурса будут сообщать такие важные детали заблаговременно.
"Мы понимаем, что со сменой собственности, которая произошла недавно с конкурсом "Мисс Вселенная", всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь, они с ними успешно справятся", - добавила Беляк.
Она отметила, что россиянка Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс мира", финал которого пройдет 14 декабря.
473714159
Обсудить 4
КультураАлина СанькоМисс РоссияМисс ВселеннаяРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей "Союз"
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области на праздновании дня рождения Деда Мороза
Сотрудники омского МЧС попросили у Деда Мороза год без ЧС и пожаров
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Добыча золота
Старатели Магаданской области побили 40-летний рекорд по добыче золота
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Здание Верховной Рады Украины
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
Газовое хранилище под Львовом, Украина
В Минэнерго Украины отвергло предложение "Газпрома" по транзиту
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Номерные знаки для транспортных средств
В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин, пишет "Ъ"
Деткое отделение городской больницы
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния