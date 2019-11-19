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РИА Новости

Косметолог рассказал, как ему удалось омолодить Оливию Колман для "Короны"

01:34 19.11.2019
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© Фото : Netflix 2019Оливия Колман в сериале "Корона"
Оливия Колман в сериале Корона
© Фото : Netflix 2019
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Косметолог Гэвин Маклеод-Валентин рассказал, как помог 45-летней Оливии Колман сыграть королеву Елизавету II в возрасте 30 лет в начале третьего сезона сериала "Корона", сообщает Mirror.
Как пишет издание, его считают настоящим гуру в вопросах ухода за кожей. К нему обращаются за советами многие знаменитости, включая Ким Кардашьян.
Косметолог, который унаследовал титул лорда, готовил к "королевским" ролям в сериале не только Оливию Колман, но и Хелен Бонем Картер. Чтобы омолодить их, он использовал кислород.
"Оливия – безумно привлекательна. В ней столько энергии, что я был очень удивлен. Когда я первый раз показал ей, как действует кислородная маска, она решила, что это волшебство", — поделился Маклеод-Валентин.
Также актрисам делали разные маски: Колман — сыворотку-бустер с коллагеном, а Бонем Картер — сыворотку с антиоксидантами.
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