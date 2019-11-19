Ученые вычислили, где случился "первородный грех"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Люди современного типа Нomo sapiens sapiens появились около двухсот тысяч лет назад на территории впадины Макгадикгади на северо-востоке Ботсваны. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировав митохондриальные геномы 198 живущих ныне африканцев. Это вызвало бурные споры среди специалистов, ведь на звание колыбели человечества претендует по крайней мере еще одна страна. РИА Новости разбиралось, где корни Нomo sapiens sapiens и как ученые пытаются определить их вероятную родину.

Многочисленные сады Эдема

В 2017 году палеонтологи обнаружили в Марокко останки древних людей — всего 22 фрагмента человеческих костей и черепов. Судя по форме и размерам находок, это были мужчина, две женщины и двое детей, принадлежавшие к виду Homo sapiens. От нынешних людей их отличали более плотное телосложение, слегка вытянутый череп и менее развитый мозг. Тем не менее, как отмечали ученые, если бы этих древних гоминид одели по-современному, то они не сильно бы выделялись в толпе.

Изотопный анализ орудий труда, найденных рядом с человеческими останками, показал, что им около трехсот тысяч лет. Это совпадало с датировкой черепа, раскопанного в ЮАР в 1996 году, и почти на сто тысяч лет превосходило возрастом окаменелости древних людей, обнаруженные в 2008 году в Эфиопии. Получалось, что двести-триста тысяч лет назад представители вида Homo sapiens уже жили в трех разных концах Африки.

От какой-то из этих популяций произошли Homo sapiens sapiens. В какой именно части Африки — южной, северной или восточной — они впервые появились, определить невозможно. Скорее всего, единой родины современных людей никогда не существовало, предположили авторы работы. Все ныне живущее человечество — продукт совместной эволюции нескольких популяций представителей рода Homo, которые периодически обменивались генами.

CC BY-SA 2.0 / Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig / Реконструкция черепа древнего Homo sapiens, обнаруженного в Марокко в 2017 году. Синим обозначен мозг CC BY-SA 2.0 / Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig / Реконструкция черепа древнего Homo sapiens, обнаруженного в Марокко в 2017 году. Синим обозначен мозг

Африканское смешение гоминид

Два года спустя французские и британские антропологи нашли подтверждение этой гипотезе. Они изучили особенности черепов разных видов Homo — от древнейших гоминид, существовавших около 1,8 миллиона лет назад, до современных жителей планеты. Всего 263 образца. На основе полученных данных исследователи смоделировали примерный облик последнего общего предка всех живущих ныне людей.

Оказалось, что он имел примерно такую же форму черепа, как у нас, относительно высокий лоб и слабо выраженные надбровные дуги. По большинству параметров череп нашего последнего общего предка не отличался от человеческих останков возрастом сто тысяч лет, которые ученые относят к подвиду Нomo sapiens sapiens.

Ученые предполагают, что 200-350 тысяч лет назад в разных частях Африки сформировались локальные популяции предшественников современных людей. Они все время мигрировали внутри континента и скрещивались друг с другом. В результате такого тесного контакта около 100-200 тысяч лет назад появились Нomo sapiens sapiens, расселившиеся сегодня по всей планете.

Наибольший вклад в их геном и фенотип внесли популяции из Южной и Восточной Африки. А вот окаменелости из Марокко, обнаруженные в 2017 году, по всей видимости, никакого следа в современной ДНК людей не оставили.

© Aurélien Mounier -- CNRS/MNHN Сравнение черепов древних и современных людей на филогенетическом древе. Череп последнего общего предка людей выделен красным © Aurélien Mounier -- CNRS/MNHN Сравнение черепов древних и современных людей на филогенетическом древе. Череп последнего общего предка людей выделен красным

Первыми были южане

Исследователи из Швеции и ЮАР в поисках последнего общего предка всех ныне живущих обратились к ДНК койсанов — бушменских и готтентотских племен, обособившихся от всего человечества примерно сто тысяч лет назад, то есть почти сразу после возникновения людей современного типа.

Ученые проанализировали геномы койсанов, обитающих в пустыне Калахари в ЮАР, и сравнили их с геномами семи древних людей, чьи останки возрастом от трехсот до двух тысяч лет нашли на юге Африки. Несмотря на плохую сохранность костей, генетикам удалось извлечь из них как Y-хромосому, наследуемую от отца, так и ДНК митохондрий — клеточных электростанций, передающихся потомству от матери.

Этого оказалось достаточно, чтобы подтвердить родство современных койсанов с древними обитателями этих мест и вычислить скорость эволюции человечества. Получилось, что общие предки бушменов, готтентотов и всех остальных народов мира жили около 260-300 тысяч лет назад.

Учитывая полученные результаты, археологические данные и обнаруженные в Южной Африке останки древних людей, можно предположить, что человек современного типа возник в местах обитания койсанов, отмечают авторы работы.

Недоказанная колыбель

По мнению международной группы антропологов и генетиков, первые Нomo sapiens sapiens действительно появились в Южной Африке, но не в ЮАР, а на северо-востоке современной Ботсваны.

Ученые проанализировали митохондриальные геномы современных африканцев и выделили среди них носителей линии L0. Она происходит от самой древней группы L, которая была у последнего общего предка всех народов Земли по материнской линии — митохондриальной Евы. Считается , что праматерь жила более двухсот тысяч лет назад. Впоследствии митохондриальная линия L разделилась на две группы, встречающиеся у людей современного типа, — L0 и L1’6. Носители первой до сих пор живут в Африке, а вот те, у кого геномы относятся к митохондриальным группам, произошедшим от L1’6, покинули Черный континент около 70 тысяч лет назад.

Исследователи на основе полученных данных построили филогенетическое древо линии L0 и смогли рассчитать примерное время и место ее появления: двести тысяч лет назад во впадине Макгадикгади. Сегодня это северо-восток Ботсваны.

В раннем плейстоцене впадину занимало большое озеро, которое впоследствии уменьшилось, а часть его бывшей акватории заняла дельта реки Окаванго. Достаток пресной воды и добыча позволили древним людям здесь процветать.

Около 110-130 тысяч лет назад климат в этих местах меняется и часть обитателей мигрируют на юго-запад. Согласно расчетам генетиков, именно в это время от митохондриальной линии L0 отделяются дочерние группы.