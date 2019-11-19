"Перемога над москалями". Что изменится в Киеве после возвращения кораблей

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Олег Ким. Военно-морские силы Украины получили обратно катера и буксир, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе. В Киеве это связывают с предстоящими переговорами в "нормандском формате". Владимир Зеленский давно и упорно добивался этой встречи. Для этого ему приходилось идти на хитрости внутри страны и демонстрировать умение держать слово на международной арене. Чего ждать от Киева на "нормандским саммите" — в материале РИА Новости.

Корабли-вещдоки

Катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" покинули Керченский порт 17 ноября. "Бердянск", которому заделали полученную при задержании пробоину, взяли на буксир. Возвращались они тем же путем, которым шли в Керченский залив: через Черное море. Встречали "эскадру" украинские буксиры.

В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что это произошло после завершения следственных действий в рамках уголовного дела о нарушении границы. Катера и буксир были вещественными доказательствами.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива", — отметили на Смоленской площади и напомнили, что Москва информировала Киев об этом еще в июле.

Суды и синхронное освобождение

Год назад, утром 25 ноября 2018-го, "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вошли в территориальные воды России. Пограничники по радиосвязи потребовали покинуть прибрежную 12-мильную зону. Команды на украинских кораблях расчехлили артиллерийские установки. Тогда катера и буксир сначала заблокировали, а затем задержали.

Капитан третьего ранга Военно-морских сил Украины Владимир Лесовой — очевидно, старший на переходе — позднее признался, что они сознательно шли на провокацию. По информации ФСБ, координировали всю "морскую операцию" два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

© РИА Новости Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи © РИА Новости Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи

Нарушителей обвинили в незаконном пересечении государственной границы, из Керчи задержанных этапировали в Москву. Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву. В мае эта судебная инстанция потребовала от Москвы освободить украинских моряков и отдать корабли.

В сентябре нарушители вернулись домой — Киев и Москва провели взаимную передачу удерживаемых лиц. В аэропорту их встречал новый президент Владимир Зеленский. Во время предвыборных дебатов он критиковал Порошенко за то, что тот не может "вызволить" моряков.

После избрания Зеленский настаивал на немедленной выдаче военных, отказываясь говорить о двустороннем освобождении. Но в конце концов все же согласился на одновременное освобождение. И даже в таких условиях возвращение моряков стало первой внешнеполитической победой нового украинского президента.

Мечта Зеленского

Еще большее достижение для Зеленского — встреча в "нормандском формате": переговоры лидеров четырех стран — России, Украины, Германии и Франции, — на которых обсуждается урегулирование конфликта в Донбассе. Освобождение моряков и возвращение кораблей воспринимались в Киеве как шаги на пути к этой встрече.

Практически сразу после избрания Зеленского Киев объявил, что саммит "четверки" надо провести как можно скорее — например в июле. Встреча не состоялась, поскольку в Донбассе не прекращались обстрелы. Обе стороны — Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополчение — возлагали ответственность друг на друга. Еще одной загвоздкой было нежелание Киева подписывать так называемую формулу Штайнмайера — алгоритм исполнения Минских соглашений, предложенный тогдашним министром иностранных дел ФРГ.

Формула отражала суть и букву соглашений, но официальный Киев и националистов это категорически не устраивало. Исполнение "Минска-2" позволило бы жителям Донбасса голосовать за собственных политиков. Понятно, что после пяти лет войны и обстрелов Донецк, Луганск, Алчевск и Дебальцево вряд ли выбрали бы проукраинских политиков.

© РИА Новости / Стрингер Участники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве © РИА Новости / Стрингер Участники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве

Тем не менее представитель Украины на переговорах — бывший президент страны Леонид Кучма согласился с соответствующим документом, хотя и сделал это крайне осторожно: другим делегациям было разослано письмо, которое гласило, что Киев ничего против "формулы" не имеет. Кучма, как опытный политик, попытался избежать ситуации, в которой ему пришлось бы оставлять автограф на одном листе с представителями ДНР и ЛНР и таким образом хоть как-то их признавать.

Главе комитета Верховной рады по внешней политике от партии Зеленского "Слуга народа" Богдану Яременко даже пришлось публично опровергать сообщения, что Киев подписал "формулу". Разъяренных оппонентов парламентарий успокаивал тем, что Кучма всего лишь сообщил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что Украину "устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата" в Минске 1 сентября 2019 года".

Но даже такая сверхосторожная позиция не спасла Зеленского от внутриполитических разборок. Националисты при попустительстве главы МВД Арсена Авакова устраивали протесты, пытались сорвать разведение войск, предусмотренное Минскими соглашениями. "Патриотическая" общественность обвинила президента в "зраде" (предательстве), в Киеве начался "Штайнмайер-Майдан". Зеленскому пришлось лично убеждать активистов "Национального корпуса" покинуть самодеятельный блокпост и не срывать мирный процесс.

Только 15 ноября СМИ со ссылкой на канцелярию французского президента сообщили, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря. Позднее эту дату подтвердил и офис президента Украины. Словом, каждый шаг к четырехсторонней встрече дался Зеленскому с большим трудом. Поэтому возвращение кораблей ему очень кстати: есть возможность преподносить это как победу собственной дипломатии.

"Это усилит позиции Зеленского"

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выдача Россией катеров и буксира — лишь звено в цепи взаимных уступок Киева и Москвы. "Корабли — токсичный актив для России, дело в Морском трибунале было решено не в пользу Кремля. С другой стороны, возвращение моряков — тема первого разговора Зеленского и Путина, со временем стороны пришли к соглашению, и обмен был произведен. Какой-то процесс идет. Теперь Киев смог, несмотря на все сложности во внутренней политике, выполнить разведение сил в Донбассе. Можно считать, что выдача судов была ответным жестом России. Мы свидетели многоуровневой игры, в какой-то мере это подыгрывание Зеленскому. Ведь президент с полным правом может говорить: Порошенко сдал моряков и корабли, а я их вернул", — отмечает эксперт.

По мнению Бортника, нынешнему лидеру Украины саммит в "нормандском формате" нужен как тактически, так и стратегически: "Это большой плюс — Порошенко не мог добиться встречи с 2016 года. Тут, если мероприятие состоится, Зеленский уже впереди. До весны 2020-го это позволит снизить напряженность — пока мы пишем документы, готовим их, прорабатываем, у людей как минимум есть надежда. А если на встрече будут какие-то подвижки, это, естественно, усилит позиции Зеленского".

© РИА Новости / Екатерина Кейзо Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи © РИА Новости / Екатерина Кейзо Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи

Политолог Ростислав Ищенко отвергает версию с передачей кораблей как этап в подготовке к встрече "четверки". "Официальная позиция МИД России была такая: вы можете, используя возможности законодательства, забрать свое имущество в любой момент. Этой установки Москва придерживалась и ранее, когда никто всерьез не планировал саммит. А сейчас Киев подгоняет это под встречу четырех лидеров, — замечает эксперт.

От встречи Ищенко предлагает не ждать слишком многого: "Зеленский не скрывает, что хочет использовать "нормандский формат", чтобы дезавуировать Минские соглашения. Если он сделает это, наши западные партнеры — канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон — будут иметь бледный вид".

Даже если Киев возьмет на себя определенные обязательства, это существенно не изменит ситуацию в Донбассе, полагает Ищенко. "Порошенко тоже подписывал бумаги, в которых обозначались сроки и конкретные меры. Это не мешало ему саботировать Минские соглашения. Даже если Зеленский подпишет что-то, Киев снова может вильнуть хвостом, затягивая выполнение договоренностей на долгие годы", — подозревает политолог.