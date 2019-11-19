Салон самолета, который пассажиры завалили мусором, показали на видео

Пластиковые стаканчики, недоеденные салаты, журналы, обувь и банки с безалкогольными напитками — лишь часть разбросанных по полу вещей. Некоторые путешественники выкинули даже машинки для стрижки волос.

Видео в соцсетях посмотрели более 200 тысяч пользователей. "Это отвратительно. Им должно быть стыдно", — прокомментировал ситуацию один из них. Другой отметил, что "запретил бы им летать", добавив, что не может представить, как выглядит их дом.