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РИА Новости

Салон самолета, который пассажиры завалили мусором, показали на видео

00:43 19.11.2019 (обновлено: 10:56 19.11.2019)
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© Fotolia / hxdylПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета
© Fotolia / hxdyl
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей назвали "дикарями" группу туристов после того, как они покинули салон самолета, завалив его мусором, сообщает The Sun.
Пластиковые стаканчики, недоеденные салаты, журналы, обувь и банки с безалкогольными напитками — лишь часть разбросанных по полу вещей. Некоторые путешественники выкинули даже машинки для стрижки волос.
Видео в соцсетях посмотрели более 200 тысяч пользователей. "Это отвратительно. Им должно быть стыдно", — прокомментировал ситуацию один из них. Другой отметил, что "запретил бы им летать", добавив, что не может представить, как выглядит их дом.
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