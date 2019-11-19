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РИА Новости

Блейк Лайвли нашла способ заинтересовать поклонников своим новым фильмом

05:35 19.11.2019
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАктриса Блейк Лайвли на премьере фильма "Век Адалин" в Нью-Йорке. 2015 год
Актриса Блейк Лайвли на премьере фильма Век Адалин в Нью-Йорке. 2015 год
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Чтобы прорекламировать фильм "Ритм-секция" со своим участием Блейк Лайвли удалила все посты в инстаграме, кроме посвященного этой картине, сообщает Cinema Blend.
Актриса еще в сентябре выложила трейлер новой ленты. Многие подписчики (их у нее почти 26 миллионов) оставили под ним свои комментарии. Но теперь Блейк удалила все остальные посты, чтобы удостовериться, что этот фанаты точно увидят.
Лайвли уже не первый раз использует такой ход. В 2018 году то же самое она проделала с фильмом "Простая просьба". Тогда она не только убрала все остальные посты, но и отписалась от Райана Рейнольдса. Позже она восстановила аккаунт и вновь подписалась на мужа.
Как сообщает издание, актрисе удалось с помощью соцсети привлечь внимание к картине "Ритм-секция". Ее героиня в этом фильме пытается понять, что происходит после того, как ее семья погибает в загадочной авиакатастрофе.
Мировая премьера ленты запланирована на 31 января 2020 года.
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