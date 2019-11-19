Блейк Лайвли нашла способ заинтересовать поклонников своим новым фильмом

Лайвли уже не первый раз использует такой ход. В 2018 году то же самое она проделала с фильмом "Простая просьба". Тогда она не только убрала все остальные посты, но и отписалась от Райана Рейнольдса. Позже она восстановила аккаунт и вновь подписалась на мужа.