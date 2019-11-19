Марк Хэмилл нашел актера, который играл Скайуокера-младенца

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл поделился в Сети фотографией подростка, который сыграл его персонажа в младенчестве в третьем эпизоде франшизы "Звездные войны", сообщает Screen Rant.
В этой части трилогии королева Падме рожает близнецов Люка и Лею и умирает от разрыва сердца. Младенцев разлучают друг с другом для их безопасности, так как их отец перешел на сторону зла и стал Дарт Вейдером.
В следующем эпизоде "Новая надежда" в роли Люка впервые появляется Марк Хэмилл.
Актер поделился с подписчиками в Твиттере, что мальчик Эйдан Бартон, который сейчас ходит в старшую школу, сыграл в третьем эпизоде не только малыша Люка, но и маленькую Лею. Он оказался сыном редактора фильма Роджера Бартона. И Хэмилл никогда с ним не встречался.
Приквел "Месть сикхов" (2005) зрители и критики считают очень удачным и иногда даже называют лучшим фильмом трилогии, утверждая, что младенцы Люк и Лея стали отличным прологом к "Новой надежде".