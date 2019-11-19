"Парадиз" Александры Вертинской — цветущий рай в холодной Москве

На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года

© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Немного красок в промозглой Москве, цветущий рай посреди стильного белого пространства — выставка "Парадиз" (Paradise) Александры Вертинской в Мультимедиа Арт Музее запомнится надолго.

Словно ожившие на бумаге розы и магнолии, пионы и глицинии, сады-фантазии, синева летнего неба, отражения в озерной воде — мгновения созерцания ее картин хочется действительно остановить, отложить себе куда-то в самые радостные воспоминания и потом делиться этими приятными эмоциями.

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" 1 из 3 Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" © Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года 2 из 3 На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года © Анастасия Мельникова © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" 3 из 3 Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 1 из 3 Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 2 из 3 На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года © Анастасия Мельникова 3 из 3 Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

"Александра Вертинская дает новую жизнь классической теме, — говорит куратор выставки от галереи "Триумф" Полина Могилина. — Художница пытается запечатлеть и увековечить сиюминутную красоту цветов. Это одухотворенная поэтизация. Ее цветы словно колышутся по ветру, источая тонкий, манящий сладостью аромат".

По словам Полины, Вертинская использует художественные приемы и технологии, создавая многослойные композиции в авторской технике. В ней сочетаются первоначальные "подготовительные" изображения на холстах (фотографии, шелкографии, коллажи) и живопись, полностью преобразующая произведение.

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Художница Александра Вертинская с гостями на открытии выставки "Парадиз" 1 из 3 Художница Александра Вертинская с гостями на открытии выставки "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии выставки 2 из 3 Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии выставки © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Совладелец галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров (справа) и телеведущий Владимир Познер на открытии выставки "Парадиз" 3 из 3 Совладелец галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров (справа) и телеведущий Владимир Познер на открытии выставки "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 1 из 3 Художница Александра Вертинская с гостями на открытии выставки "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 2 из 3 Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии выставки © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 3 из 3 Совладелец галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров (справа) и телеведущий Владимир Познер на открытии выставки "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

"Александра Вертинская — виртуозный живописец с крепкой классической школой (Суриковский институт, мастерская Таира Салахова) и бесценным опытом стажировки в Парижской Национальной Академии художеств и мастерской Юрия Купера, откуда ее умение чувствовать текстуры и фактуры, повышенное внимание к тому, что называется поверхностью картины", — считает Ольга Свиблова, доктор искусствоведения, академик РАХ, директор МАММ. Ольга Свиблова

По ее мнению, проект "Парадиз" — безусловно, новый этап в карьере художника, тонкая и глубокая поэтика Вертинской эволюционирует, приобретая новое мощное звучание. В том числе — затрагивая фундаментальные вопросы бытия: о возможности вечной жизни, вечной красоты, о том, может ли человек стать демиургом, соревнуясь с природой.

© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года © Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года

Живопись на авторских фотографиях — и есть ожившие фантазии, преображающие статичную материальность.

"Сухой мир каталогов и архивов оживает и подчеркивает живую текучую красоту цветов Александры, — считает куратор Полина Могилина. — Пионы и розы причудливых сортов нежных розовых оттенков пестреют среди сочной густой зелени. А одинокие и по-хищному завораживающие каллы, антуриумы, выхваченные ярким лучом света, красуются на темном фоне".

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Российский модельер, телеведущая Таша Строгая на выставке "Парадиз" Александры Вертинской 1 из 4 Российский модельер, телеведущая Таша Строгая на выставке "Парадиз" Александры Вертинской © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" 2 из 4 Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Посетительница выставки 3 из 4 Посетительница выставки © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Гостья выставки "Парадиз" художницы Александры Вертинской 4 из 4 Гостья выставки "Парадиз" художницы Александры Вертинской © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 1 из 4 Российский модельер, телеведущая Таша Строгая на выставке "Парадиз" Александры Вертинской © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 2 из 4 Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 3 из 4 Посетительница выставки © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 4 из 4 Гостья выставки "Парадиз" художницы Александры Вертинской © Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Еще одна — "цветочная" — серия работ послужила основой инсталляции "Кабинет", в которой яркие растения живут посреди ботанических гравюр и учебных плакатов.

© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 год © Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 год

Большое панно с пышными глициниями, написанное акрилом по ватману, создавалось прямо в выставочном зале.

Всю эту красоту многие посетители снимают на смартфоны, делают селфи на фоне буйства природы, устраивают фотосессии.

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Посетительница выставки фотографирует одну из работ 1 из 4 Посетительница выставки фотографирует одну из работ © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" © Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года 2 из 4 На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года © Анастасия Мельникова © Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года 3 из 4 На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года © Анастасия Мельникова © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" Посетители на выставке "Парадиз" 4 из 4 Посетители на выставке "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 1 из 4 Посетительница выставки фотографирует одну из работ © Фото : пресс-служба галереи "Триумф" 2 из 4 На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года © Анастасия Мельникова 3 из 4 На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года © Анастасия Мельникова 4 из 4 Посетители на выставке "Парадиз" © Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Путешествия по историческим европейским садам, авторские фотографии, старинные научные ботанические гравюры, натюрморты великих живописцев прошлого — все это вдохновило Александру Вертинскую на светлую, такую тонкую, удивительную по красоте выставку.

Оттуда трудно уйти: хочется просто остаться посреди всего этого мягкого великолепия, дивного мира роскошных цветов и буйной зелени — и пусть другой, реальный, мир подождет.