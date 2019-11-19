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РИА Новости

"Парадиз" Александры Вертинской — цветущий рай в холодной Москве

08:00 19.11.2019 (обновлено: 08:09 19.11.2019)
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© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
На персональной выставке Александры Вертинской Парадиз, Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Немного красок в промозглой Москве, цветущий рай посреди стильного белого пространства — выставка "Парадиз" (Paradise) Александры Вертинской в Мультимедиа Арт Музее запомнится надолго.
Словно ожившие на бумаге розы и магнолии, пионы и глицинии, сады-фантазии, синева летнего неба, отражения в озерной воде — мгновения созерцания ее картин хочется действительно остановить, отложить себе куда-то в самые радостные воспоминания и потом делиться этими приятными эмоциями.
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

Работа художницы Александры Вертинской, проект Парадиз
1 из 3

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
На персональной выставке Александры Вертинской Парадиз, Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
2 из 3
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

Работа художницы Александры Вертинской, проект Парадиз
3 из 3

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
1 из 3

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
2 из 3
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
3 из 3

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
"Александра Вертинская дает новую жизнь классической теме, — говорит куратор выставки от галереи "Триумф" Полина Могилина. — Художница пытается запечатлеть и увековечить сиюминутную красоту цветов. Это одухотворенная поэтизация. Ее цветы словно колышутся по ветру, источая тонкий, манящий сладостью аромат".
По словам Полины, Вертинская использует художественные приемы и технологии, создавая многослойные композиции в авторской технике. В ней сочетаются первоначальные "подготовительные" изображения на холстах (фотографии, шелкографии, коллажи) и живопись, полностью преобразующая произведение.
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Художница Александра Вертинская с гостями на открытии выставки "Парадиз"
Художница Александра Вертинская с гостями на открытии выставки Парадиз
1 из 3
Художница Александра Вертинская с гостями на открытии выставки "Парадиз"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии выставки
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии выставки
2 из 3
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии выставки
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Совладелец галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров (справа) и телеведущий Владимир Познер на открытии выставки "Парадиз"

Совладелец галереи современного искусства Триумф Емельян Захаров (справа) и телеведущий Владимир Познер на открытии выставки Парадиз
3 из 3

Совладелец галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров (справа) и телеведущий Владимир Познер на открытии выставки "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
1 из 3
Художница Александра Вертинская с гостями на открытии выставки "Парадиз"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
2 из 3
Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на открытии выставки
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
3 из 3

Совладелец галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров (справа) и телеведущий Владимир Познер на открытии выставки "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

"Александра Вертинская — виртуозный живописец с крепкой классической школой (Суриковский институт, мастерская Таира Салахова) и бесценным опытом стажировки в Парижской Национальной Академии художеств и мастерской Юрия Купера, откуда ее умение чувствовать текстуры и фактуры, повышенное внимание к тому, что называется поверхностью картины", — считает Ольга Свиблова, доктор искусствоведения, академик РАХ, директор МАММ.

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова
Ольга Свиблова
По ее мнению, проект "Парадиз" — безусловно, новый этап в карьере художника, тонкая и глубокая поэтика Вертинской эволюционирует, приобретая новое мощное звучание. В том числе — затрагивая фундаментальные вопросы бытия: о возможности вечной жизни, вечной красоты, о том, может ли человек стать демиургом, соревнуясь с природой.
© Анастасия МельниковаНа персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
На персональной выставке Александры Вертинской Парадиз, Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
Живопись на авторских фотографиях — и есть ожившие фантазии, преображающие статичную материальность.
"Сухой мир каталогов и архивов оживает и подчеркивает живую текучую красоту цветов Александры, — считает куратор Полина Могилина. — Пионы и розы причудливых сортов нежных розовых оттенков пестреют среди сочной густой зелени. А одинокие и по-хищному завораживающие каллы, антуриумы, выхваченные ярким лучом света, красуются на темном фоне".
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Российский модельер, телеведущая Таша Строгая на выставке "Парадиз" Александры Вертинской
Российский модельер, телеведущая Таша Строгая на выставке Парадиз Александры Вертинской
1 из 4
Российский модельер, телеведущая Таша Строгая на выставке "Парадиз" Александры Вертинской
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

Работа художницы Александры Вертинской, проект Парадиз
2 из 4

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Посетительница выставки
Посетительница выставки
3 из 4
Посетительница выставки
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Гостья выставки "Парадиз" художницы Александры Вертинской
Гостья выставки Парадиз художницы Александры Вертинской
4 из 4
Гостья выставки "Парадиз" художницы Александры Вертинской
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
1 из 4
Российский модельер, телеведущая Таша Строгая на выставке "Парадиз" Александры Вертинской
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
2 из 4

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
3 из 4
Посетительница выставки
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
4 из 4
Гостья выставки "Парадиз" художницы Александры Вертинской
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
Еще одна — "цветочная" — серия работ послужила основой инсталляции "Кабинет", в которой яркие растения живут посреди ботанических гравюр и учебных плакатов.
© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 год
На персональной выставке Александры Вертинской Парадиз, Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 год
© Анастасия Мельникова
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 год
Большое панно с пышными глициниями, написанное акрилом по ватману, создавалось прямо в выставочном зале.
Всю эту красоту многие посетители снимают на смартфоны, делают селфи на фоне буйства природы, устраивают фотосессии.
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Посетительница выставки фотографирует одну из работ
Посетительница выставки фотографирует одну из работ
1 из 4
Посетительница выставки фотографирует одну из работ
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
На персональной выставке Александры Вертинской Парадиз, Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
2 из 4
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
© Анастасия Мельникова На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
На персональной выставке Александры Вертинской Парадиз, Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
3 из 4
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Посетители на выставке "Парадиз"
Посетители на выставке Парадиз
4 из 4
Посетители на выставке "Парадиз"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
1 из 4
Посетительница выставки фотографирует одну из работ
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
2 из 4
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
3 из 4
На персональной выставке Александры Вертинской "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, 17 ноября 2019 года
© Анастасия Мельникова
4 из 4
Посетители на выставке "Парадиз"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
Путешествия по историческим европейским садам, авторские фотографии, старинные научные ботанические гравюры, натюрморты великих живописцев прошлого — все это вдохновило Александру Вертинскую на светлую, такую тонкую, удивительную по красоте выставку.
Оттуда трудно уйти: хочется просто остаться посреди всего этого мягкого великолепия, дивного мира роскошных цветов и буйной зелени — и пусть другой, реальный, мир подождет.
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

Работа художницы Александры Вертинской, проект Парадиз
1 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

Работа художницы Александры Вертинской, проект Парадиз
2 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

Работа художницы Александры Вертинской, проект Парадиз
3 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

Работа художницы Александры Вертинской, проект Парадиз
4 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"Работа художницы Александры Вертинской на выставке "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, Москва
Работа художницы Александры Вертинской на выставке Парадиз, Мультимедиа Арт Музей, Москва
5 из 5
Работа художницы Александры Вертинской на выставке "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, Москва
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
1 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
2 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
3 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
4 из 5

Работа художницы Александры Вертинской, проект "Парадиз"

© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
5 из 5
Работа художницы Александры Вертинской на выставке "Парадиз", Мультимедиа Арт Музей, Москва
© Фото : пресс-служба галереи "Триумф"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и соучредитель Московской галереи современного искусства Триумф Емельян Захаров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве
7 марта, 17:06
МИА "Россия сегодня" и галерея "Триумф" заключили соглашение о партнерстве
1900021
КультураГалерея "Триумф"Александра ВертинскаяМультимедиа Арт музейОльга СвибловаМосква
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