"Парадиз" Александры Вертинской — цветущий рай в холодной Москве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Немного красок в промозглой Москве, цветущий рай посреди стильного белого пространства — выставка "Парадиз" (Paradise) Александры Вертинской в Мультимедиа Арт Музее запомнится надолго.
Словно ожившие на бумаге розы и магнолии, пионы и глицинии, сады-фантазии, синева летнего неба, отражения в озерной воде — мгновения созерцания ее картин хочется действительно остановить, отложить себе куда-то в самые радостные воспоминания и потом делиться этими приятными эмоциями.
"Александра Вертинская дает новую жизнь классической теме, — говорит куратор выставки от галереи "Триумф" Полина Могилина. — Художница пытается запечатлеть и увековечить сиюминутную красоту цветов. Это одухотворенная поэтизация. Ее цветы словно колышутся по ветру, источая тонкий, манящий сладостью аромат".
По словам Полины, Вертинская использует художественные приемы и технологии, создавая многослойные композиции в авторской технике. В ней сочетаются первоначальные "подготовительные" изображения на холстах (фотографии, шелкографии, коллажи) и живопись, полностью преобразующая произведение.
"Александра Вертинская — виртуозный живописец с крепкой классической школой (Суриковский институт, мастерская Таира Салахова) и бесценным опытом стажировки в Парижской Национальной Академии художеств и мастерской Юрия Купера, откуда ее умение чувствовать текстуры и фактуры, повышенное внимание к тому, что называется поверхностью картины", — считает Ольга Свиблова, доктор искусствоведения, академик РАХ, директор МАММ.
Ольга Свиблова
По ее мнению, проект "Парадиз" — безусловно, новый этап в карьере художника, тонкая и глубокая поэтика Вертинской эволюционирует, приобретая новое мощное звучание. В том числе — затрагивая фундаментальные вопросы бытия: о возможности вечной жизни, вечной красоты, о том, может ли человек стать демиургом, соревнуясь с природой.
Путешествия по историческим европейским садам, авторские фотографии, старинные научные ботанические гравюры, натюрморты великих живописцев прошлого — все это вдохновило Александру Вертинскую на светлую, такую тонкую, удивительную по красоте выставку.
Оттуда трудно уйти: хочется просто остаться посреди всего этого мягкого великолепия, дивного мира роскошных цветов и буйной зелени — и пусть другой, реальный, мир подождет.
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