Ученые выяснили, как микробные препараты влияют на качество зерна

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского установили положительное воздействие микробных препаратов на качество зерна озимой пшеницы в почвенно-климатических условиях Крыма. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского установили положительное воздействие микробных препаратов на качество зерна озимой пшеницы в почвенно-климатических условиях Крыма. Результаты этого исследования опубликованы в журнале "Journal of Microbiology, biotechnology and Food Sciences"

Сегодня в сельском хозяйстве широко внедряются биологические методы усиления растениеводства, оказывающие положительный экологический и экономический эффект. Микробные препараты, особенно на основе фосфатмобилизующей бактерии, используются для увеличения продуктивности растениеводства и улучшения качества зерна, которое оценивается по таким показателям, как протеин, глютен и аминокислоты.

Ученые Крымского федерального университета провели полевые исследования воздействия микробных препаратов на зерно озимой пшеницы на экспериментальном поле Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа (филиале) КФУ, сообщила автор исследования, заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Валентина Ключенко.

"Цель нашего исследования — определить эффективность воздействия предпосевной бактеризации (микробными препаратами Polymyxobacterin и Albobacterin) семян озимой пшеницы на качество зерна (содержание белка, глютена и аминокислот) в почвенно-климатических условиях Крыма", — рассказала она РИА Новости.

Анализ полученных результатов показал, что применение микробных препаратов для предпосевной бактеризации семян озимой пшеницы улучшает качество зерна. Содержание белка в зерне увеличивается до 13,8%, глютена — до 31,7%. Исследователи установили оптимальную дозу минеральных удобрений, обеспечивающую положительный эффект бактеризации.

"Самое эффективное действие на содержание белка и глютена в зерне показал Polymyxobacterin — как на участках с применением минеральных удобрений, так и без них. Увеличилось и содержание аминокислот в зерне — на 66,9% по сравнению с контролем, что говорит об увеличении качества зерна", — отметила Валентина Ключенко.

Не менее важным для оценки качества зерна является аминокислотный состав белков, особенно содержание незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме человека.

"Бактеризация поспособствовала увеличению не только отдельных аминокислот, но и их суммарного состава: на 33,4%, 39,4% и 41,5% по сравнению с контролем при применении Fosfoenterin, Albobacterin и Polymyxobacterin. Среди незаменимых аминокислот особого внимания заслуживает глутаминовая кислота, которая участвует в транспорте азотных соединений в растениях. Ее количество в зерне бактеризированных растений выросло на 33-41%", — добавила Ключенко.