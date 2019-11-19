В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России

Как мы недавно писали, в ближайшие годы будет построено множество заводов по сжижению природного газа. Это может привести к избытку СПГ в среднесрочной перспективе. Сейчас мы уже находимся в ситуации избытка СПГ, он продлится еще год-два, к 2022 году на пару лет рынок окажется более сбалансированным, а вот с 2024 года ожидается новый избыток.

Действительно: заводы, стройки которых были запущены в текущем году, а это 65 миллионов тонн мощностей, начнут работать как раз не ранее 2024 года. Конечно, стоит напомнить, что это прогноз на основе ожиданий баланса спроса и предложения. Предложение прогнозировать легко, оно определяется действующими и строящимися заводами, а вот спрос — сложнее. Поэтому любой прогноз — это только прогноз.

Тем не менее со стороны картина выглядит немного странной: зачем компании принимают решения, если они почти очевидно столкнутся с избытком СПГ, а значит, с ценами, не покрывающими полные затраты? И, в самом деле, где же невидимая рука рынка?

Ответ на этот вопрос не столь прост. Каждый случай тут индивидуален. Кто-то надеется продавать свой СПГ с выгодой даже при низких ценах. Как, например, Катар, производитель с самой низкой себестоимостью.

А вот, например, в США все этапы производственной цепочки во многих случаях разнесены по разным компаниям (добыча газа, сжижение, покупка СПГ трейдерами для перепродажи). В результате финансовый результат размазан по разным компаниям, и где окажется прибыль, а где убытки — не так очевидно. Кроме того, в американском СПГ появляются все более замысловатые контракты. Напомним: если для первых американских заводов их владельцы продавали право на сжижение (то есть получали гарантированные выплаты вне зависимости от рыночной цены сжиженного газа), то теперь появились и новые контракты (пока их немного). Суть их в следующем: теперь владелец завода СПГ будет сам продавать сжиженный газ покупателям. Но при этом все равно не берет на себя ценовой риск: так как цена газа (для сжижения), который он будет покупать у добытчиков, теперь привязана к стоимости продаваемого СПГ.

А кто-то просто совершает ошибку. Кажется удивительным — совершать ошибки для проектов стоимостью десятки миллиардов долларов? Вовсе нет, если вспомнить пример Австралии.

В новейшей истории индустрии сжиженного газа пример Австралии показателен. Страна умудрилась сделать сразу несколько глупостей при строительстве своей СПГ-индустрии. В результате крупнейший в настоящее время производитель СПГ на планете продает большую часть своего товара в убыток, а внутри страны наблюдается дефицит этого энергоносителя. Причем цены реализации сейчас для многих заводов в два и более раз ниже полной себестоимости СПГ! Почему так получилось?

Во-первых, принятие инвестрешений по строительству состоялось в первой половине 2010-х годов, когда цены на нефть восстановились и казалось, что надолго. Соответственно, и конкурентоспособность проектов рассчитывалась при "нефти по 100" без запаса прочности. Что произошло потом — понятно.

Во-вторых, на этом фоне австралийские проекты строились с задержкой по срокам сдачи и, главное, огромным перерасходом от проектной сметы.

В-третьих, выяснилось, что стало не хватать газа самой Австралии, внутренние цены на газ выросли. При этом в некоторые периоды доходило до смешного, а скорее грустного: цены на СПГ, отгружаемый в Японию (а отказаться нельзя — контрактные обязательства), оказывались ниже, чем цены на еще не сжиженный газ на хабе в самой Австралии. В результате у крупнейшего экспортера СПГ в настоящее время существует несколько проектов создания терминалов по импорту сжиженного газа! Обсуждались и законодательные ограничения по запрету экспорта СПГ в случае дефицита на внутреннем рынке.

Ну и в-четвертых (и в-главных для нас). Дефицит газа в Австралии может привести к тому, что часть заводов по сжижению и экспорту СПГ просто остановится. Почему?

Здесь мы сначала сделаем небольшое отступление и еще раз напомним, как реагируют производители СПГ на избыток газа на рынке (то есть на ситуацию, когда цены ниже себестоимости). Как правило, никак не реагируют. Так как завод все равно уже построен, то производители продолжают выпускать товар, даже если цены не покрывают полные затраты, но покрывают текущие операционные расходы. Совсем грубо: если СПГ дороже стоимости самого газа (плюс относительно небольшие операционные расходы на сжижение и доставку), то его можно производить. А так как на многих проектах добыча газа уже записывается в капитальные затраты, то текущие расходы на добычу газа будут низкими.

А вот если СПГ становится дешевле, чем стоимость добычи газа, то завод останавливается. Но понятно, что это редкий случай. Такой сюжет прогнозировался ранее для американского СПГ, так как газ для сжижения там берется с рынка. Но снижение внутренних цен на газ в США сделало такое развитие событий менее вероятным.

Зато Австралия оказалась вполне претендентом. В этой стране два типа заводов (по месторождению газа). Часть — "классические" морские месторождения, а часть (три завода на востоке Австралии) сжижает метан угольных пластов. Добыча метана угольных пластов чем-то похожа на добычу сланцевого газа. Бурить скважин нужно много, так как производительность скважин низкая. И так получилось, что производительность скважин оказалась меньше проектной. Отсюда уже упомянутый дефицит газа для внутреннего потребления на востоке страны и возможный дефицит для наполнения заводов. История проблем с газом для сжижения на австралийских заводах достаточно старая, но на днях подоспели свежие оценки консалтинговой компании Rystad Energy. Выводы неутешительны: в ближайшие десять лет падение добычи метана угольных пластов из действующих скважин составит 60 процентов! Чтобы обеспечивать проектные объемы сжижения газа, необходимо добуривать новые скважины. Но в некоторых случаях стоимость нового газа окажется высока и сопоставима с ценами на СПГ. В таком случае окажется проще снизить загрузку завода и уменьшить объемы экспорта СПГ.

Любопытно, что обсуждаются и очень экстравагантные решения. Так как около десяти процентов газа тратится на его сжижение, то, чтобы сэкономить этот газ, предлагается электрифицировать процесс и использовать в качестве источника энергии электричество, получаемое из возобновляемых источников.

Вполне возможно, что один из новых СПГ-проектов столкнется с трудностями, подобными австралийским.

Например, очень неоднозначно выглядит дорогой проект LNG Canada, инвестрешение по которому было в конце прошлого года. Там дорогой газ (на уровне цен в США), строительство самого завода выйдет дороже, чем в США. Но плюс к тому необходимо построить газопровод для доставки газа к побережью. И вот стройка только начинается, а газопровод уже подорожал на 400 миллионов долларов — до 6,6 миллиарда.

Похоже, дорогими окажутся и проекты по сжижению в Мозамбике.

Какие выводы? Во-первых, австралийская проблема дает некоторые основания предполагать, что избыток газа в 2024 году и далее может оказаться чуть меньше, чем ожидается.

Во-вторых, активность многих участников рынка (а среди них — многие нефтегазовые ТНК) в явно недешевых проектах говорит и о том, что участники рынка верят в сектор, вероятно, ожидают хороший спрос, что поддержит цены и сделает окупаемыми даже дорогие проекты.

В-третьих, описанные сюжеты, возможно, остудят "горячие головы" и предостерегут от запуска новых неоправданно дорогих проектов, и мы все же увидим снижение активности по принятию инвестиционных решений в следующем году.

У российских арктических заводов есть запас прочности. "Ямал СПГ" был запущен строго в рамках сметы и даже с опережением графика. Для нового завода "Арктик СПГ 2" компания НОВАТЭК выручила дополнительные средства, продав право на участие в проекте иностранным партнерам. Проект и без того выглядит конкурентоспособным на рынке, а с учетом полученных средств стоимость строительства завода для самого НОВАТЭКа окажется совсем небольшой, что в любом случае сделает проект прибыльным.