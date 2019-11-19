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РИА Новости

"Ваш СПГ нам не нужен": в Берлине пригрозили Америке санкциями

08:00 19.11.2019 (обновлено: 10:41 19.11.2019)
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© Фото : GazpromГазопровод "Северный поток" в городе Лубмин, Германия
Газопровод Северный поток в городе Лубмин, Германия
© Фото : Gazprom
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. "Германия и ЕС должны ввести встречные санкции против США в случае реализации обещанного пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта "Северный поток — 2", — заявил официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. О том, как развиваются события вокруг нового газопровода и какое давление оказывают на Берлин Вашингтон и Варшава, — в материале РИА Новости.

"Европе не нужен американский СПГ"

"Нам в Европе не нужен американский СПГ. Но можно обложить санкциями другие отрасли", — уточнил депутат.
Напомним, 29 октября сенатор Энди Барр внес в конгресс законопроект, предполагающий, в частности, запрет посещения США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к трубоукладочным судам, занятым на строительстве нового газопровода.
Кроме того, американскому президенту предоставляются полномочия налагать санкции на организации, оказывающие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей.
"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров — стратегический приоритет для Соединенных Штатов. Закон способствует прекращению строительства газопровода. Нельзя допустить, чтобы Россия продолжала подрывать энергетическую безопасность союзников по НАТО в Европе", — подчеркнул сенатор.
Эта инициатива дополняет одобренный в июле профильным комитетом конгресса законопроект о санкциях против иностранных компаний, чьи суда участвуют в укладке труб "СП-2".
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"Продолжение строительства газопровода "Северный поток — 2" усилит угрозу для миллионов европейцев и создаст серьезные риски для безопасности по всему миру, — утверждал автор этого документа конгрессмен Адам Кинзингер. — Соединенные Штаты должны объединить усилия с союзниками и защитить национальную безопасность, дав отпор попыткам захвата власти со стороны России".

Море газа

В Берлине отказываются признавать "Северный поток — 2" политическим проектом и настаивают на его необходимости. "Газопровод нужен Германии для диверсифицированных поставок энергоносителя в Европу наряду с транзитом газа через Украину", — объяснил новый глава "Восточного комитета германской экономики" (ВКНЭ) Оливер Хермес 14 ноября в Берлине.
И напомнил, что Германия отказывается от энергетики на угле и атоме, из-за чего усиливается значение природного газа. "Запуск "Северного потока — 2" улучшит наши энергетические перспективы и стабилизирует ценообразование", — уверен Хермес.
Суть дела в том, что благодаря "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку" предложение газа на европейском рынке так вырастет, что его подорожание будет практически невозможно. Значит, Вашингтону придется расстаться с планами расширения поставок СПГ в Европу: ценовую конкуренцию с российским трубопроводным газом американский сжиженный не выдержит.
Экспортные СПГ-проекты затевались американцами в расчете на то, что цены в Европе удержатся в районе 200 долларов за тысячу кубов. Их порог рентабельности — примерно 180 долларов.
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Но сейчас газ на европейском рынке стоит около 160 долларов, то есть американские поставки уже убыточны. А "Северный поток — 2" добавит еще 55 миллиардов кубометров в год, и тогда СПГ из-за океана действительно окажется ненужным.
"Часть мощностей по сжижению газа в США в ближайшее время может остановиться из-за нерентабельности, так что поставки в Европу резко сократятся", — предупреждает главный экономист British Petroleum Спенсер Дейл.
Под вопросом и судьба новых проектов. По данным Федеральной комиссии по регулированию энергетики, в США в данный момент строится пять линий по сжижению газа (Hackberry, Freeport, Corpus Christi, Sabine Pass и Elba Island) общей мощностью 57 миллионов тонн в год.
Одобрены проекты еще пяти линий (две в Lake Charles и по одной в Hackberry, Sabine Pass и Gulf of Mexico) на 60,3 миллиона тонн в год. Все эти проекты при нынешних ценовых тенденциях нерентабельны.

Все против всех

Неизбежное снижение цен на газ в Европе после запуска "СП-2" пугает не только американцев, но и их "главных европейских союзников" — поляков.
Осенью 2018-го польский газовый оператор PGNiG подписал два договора с американской компанией Cheniere Energy, а в середине июня этого года — дополнительный контракт на два миллиарда кубометров газа с терминала Plaquemines.
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Польша рассчитывала перепродавать заокеанский СПГ странам ЕС и стать новым европейским газовым хабом. Однако после запуска "Северного потока — 2" вряд ли кто-то захочет покупать дорогущий газ из Америки вместо дешевого российского. Так что Варшаве придется торговать себе в убыток, утешаясь сознанием выполненного союзнического долга перед Вашингтоном.
Пытаясь избежать такого развития событий, Польша даже пригрозила Германии судебным иском, если Берлин не учтет польских интересов в проекте "Северный поток — 2". "Перед тем как любое послабление будет предоставлено этому газопроводу, немецкий регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран", — заявил президент польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.
"Если в Германии не проведут глубокий анализ влияния "Северного потока — 2" на рынок и безопасность соседних стран, мы оставляем за собой право принять соответствующие правовые меры", — отметил Возняк, добавив, что "в случае с газопроводом OPAL отсутствие такого анализа вызвало четкий ответ с польской стороны".
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Северный поток — 2Турецкий потокЕвросоюзСШАЭкономика
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