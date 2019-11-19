День ракетных войск и артиллерии в России

Запуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии

© Минобороны РФ Запуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.

Артиллерия – один из старейших родов войск . Первые сведения о боевом применении на Руси артиллерии относятся к 1382 году. Именно тогда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших первые артиллерийские орудия – "тюфяки" (орудия, стрелявшие "дробом": кусками железа, щебнем, мелкими камнями) и "пушки великие".

В самостоятельный род войск, способный обеспечить действия пехоты и кавалерии в бою, артиллерия выделилась в XVI веке и до конца XVII века обслуживалась пушкарями и пищальниками. В начале XVIII века произошло деление артиллерии на полевую (в том числе полковую), осадную и крепостную. В конце XVIII века окончательно оформилась конная артиллерия, а в начале XIX века стали формироваться артиллерийские полки и бригады. В 1840-х годах появилась горная артиллерия.

В русско-японской войне 1904-1905 годов русскими артиллеристами впервые была применена стрельба с закрытых огневых позиций; тогда же появились минометы. К началу Первой мировой войны (1914-1918) артиллерия подразделялась на полевую (легкую, конную, горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную). В ходе войны зародилась зенитная и самоходная артиллерия, а несколько позже – противотанковая.

Во Второй мировой войне (1939-1945) появилась реактивная артиллерия и получила широкое распространение зенитная, противотанковая и самоходная артиллерия.

Во всех войнах и сражениях, в которых участвовала русская армия, артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы. Образно названная в 1940 году "богом войны", она оправдала свое предназначение на полях сражений Великой Отечественной войны. Практически во всех операциях артиллерия выполняла самые главные задачи и была основным огневым средством поражения противника.

В Сталинградской битве 1942-1943 годов советскими войсками впервые в полном объеме была применена новая форма артиллерийского обеспечения наступательных действий – артиллерийское наступление (дало возможность непрерывного обеспечения прорыва обороны противника на всю глубину). Артиллерия в начале операции мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны, что позволило советским войскам, избежав значительных потерь, начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом.

В ознаменование заслуг артиллеристов в ходе контрнаступления под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года, указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года был установлен праздник – День артиллерии, который отмечался 19 ноября

В ходе войны непрерывно совершенствовалось артиллерийское вооружение. Были разработаны и поступили на вооружение новые, более эффективные орудия, конструировались новые и совершенствовались существовавшие виды боеприпасов. Стремительно развивалась реактивная артиллерия.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны более 1800 артиллеристов были удостоены звания Героя Советского Союза, 1,6 миллиона человек награждены орденами и медалями.

В послевоенное время артиллерия продолжала развиваться – разрабатывались новые, более современные и мощные образцы вооружения.

В 1961 году на основе артиллерии и имевшихся в то время в Сухопутных войсках ракетных формирований были образованы Ракетные войска и артиллерия , как род войск Вооруженных сил СССР.

В 1964 году праздник День артиллерии был переименован в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 года он стал отмечаться в третье воскресенье ноября, а с 2006 года – опять 19 ноября.

Сегодня Ракетные войска и артиллерия – род войск Сухопутных войск, являющийся основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций (боевых действий). Они предназначены для завоевания и удержания огневого превосходства над противником; поражения его средств ядерного нападения, живой силы, вооружения, военной и специальной техники; дезорганизации систем управления войсками и оружием, разведки и радиоэлектронной борьбы; разрушения долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры; нарушения работы оперативного и войскового тыла; ослабления и изоляции вторых эшелонов и резервов противника; уничтожения прорвавшихся в глубину обороны танков и других бронированных машин противника; прикрытия открытых флангов и стыков; участия в уничтожении воздушных и морских десантов противника; дистанционного минирования местности и объектов; светового обеспечения ночных действий войск; задымления, ослепления объектов противника; распространения агитационных материалов и других задач.

Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

Организационно состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз.

Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России осуществляется путем создания разведывательно-огневых контуров, в том числе и на временной основе, обеспечивающих поражение целей в реальном масштабе времени; оснащения соединений и частей высокоточным оружием, увеличения дальности стрельбы и могущества применяемых боеприпасов, а также автоматизации процессов подготовки и ведения огня.

В соединениях и частях ракетных войск и артиллерии внедряются новые формы обучения в соответствии с опытом ведения современных войн, происходит переход к комплектованию подразделений военнослужащими по контракту.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников