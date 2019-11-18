Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в сбережении государственных средств и наше обязательство защищать их неприкосновенность. Мы также подтверждаем, что никто, независимо от его статуса или должности, не сможет избежать наказания за преступления, связанные с покушением на сохранность госсредств. Нет защиты для коррупционеров, и этот вопрос будет поставлен под мой личный контроль", - заявил эмир, чье выступление транслировало кувейтское гостелевидение.