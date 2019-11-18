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РИА Новости

Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией

23:55 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининЭмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах. Архивное фото
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах выступил со специальным посланием к подданным эмирата, в котором пообещал бороться с коррупцией на всех уровнях после отставки правительства и отказа премьера повторно занять свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с пропажей денег из госфонда военной помощи.
Ранее кувейтское информационное агентство KUNA сообщило, что эмир Кувейта вновь предложил Джаберу Мубараку Ас Сабаху, подавшему в отставку с поста премьера на прошлой неделе, занять эту должность и сформировать кабинет министров, но последний отказался от этого, поблагодарив за доверие. Он находился на посту премьера восемь лет. При этом старший сын эмира Нассер Сабах Аль Ахмед Ас Сабах заявил, что главной причиной отставки кабинета министров является попытка избежать вопросов о выводе денег из военного фонда.
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"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в сбережении государственных средств и наше обязательство защищать их неприкосновенность. Мы также подтверждаем, что никто, независимо от его статуса или должности, не сможет избежать наказания за преступления, связанные с покушением на сохранность госсредств. Нет защиты для коррупционеров, и этот вопрос будет поставлен под мой личный контроль", - заявил эмир, чье выступление транслировало кувейтское гостелевидение.
Он отметил, что Кувейт - правовое государство, где есть конституция, законы и институты, которые гарантируют каждому право обращаться к судебной власти перед лицом подозрений в коррупции или злоупотреблении государственными средствами, но до осуждения судом нельзя предъявлять обвинения кому-либо.
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Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-СабахКувейтВ мире
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