Амман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям

БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Заявления госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений могут подорвать усилия по всеобщему миру и сосуществованию Израиля Палестины , написал в Twitter глава МИД Иордании Айман Сафади.

Ранее Помпео заявил, что США отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Также, по его словам, признание США израильских поселений не влияет на статус границ между Израилем и Палестиной, они должны быть определены путем переговоров сторон.

"Израильские поселения в оккупированной Палестине - нарушение международного права и легитимных международных резолюций. Решение, убивающее возможность (сосуществования) двух государств. Подрывает все усилия по достижению мира", - написал Сафади.

Иорданский министр отметил, что позиция Иордании по израильским поселениям тверда и заключается в их осуждении. "Мы предупреждаем об опасности в связи с изменением позиции США и посягательстве на все усилия, предпринятые ради мира".