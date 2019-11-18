Амман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям

БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений могут подорвать усилия по всеобщему миру и сосуществованию Израиля и Палестины, написал в Twitter глава МИД Иордании Айман Сафади.
Ранее Помпео заявил, что США отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Также, по его словам, признание США израильских поселений не влияет на статус границ между Израилем и Палестиной, они должны быть определены путем переговоров сторон.
"Израильские поселения в оккупированной Палестине - нарушение международного права и легитимных международных резолюций. Решение, убивающее возможность (сосуществования) двух государств. Подрывает все усилия по достижению мира", - написал Сафади.
Иорданский министр отметил, что позиция Иордании по израильским поселениям тверда и заключается в их осуждении. "Мы предупреждаем об опасности в связи с изменением позиции США и посягательстве на все усилия, предпринятые ради мира".
Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.