Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T23:44+0300
https://ria.ru/20191118/1561098116.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/132489/11/1324891187_0:15:4131:2339_1036x0_80_0_0_2566dec87f4a4d491882b1c7643f9674.jpg
РИА Новости

В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль

23:44 18.11.2019
229
© AFP 2019 / Issouf SanogoОфицер полиции Мали
Офицер полиции Мали
© AFP 2019 / Issouf Sanogo
Офицер полиции Мали. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Боевики напали на патруль вооруженных сил на востоке Мали, в результате 24 военных погибли, 29 получили ранения, следует из заявления армии страны.
В релизе отмечается, что Мали и Нигер проводили совместную операцию под названием Tongo Tongo с целью выследить "террористов вдоль границы".
Военные и полиция Нигерии
7 ноября, 15:12
СМИ: в Нигерии погибли десять военных при нападении боевиков "Боко Харам"
"В рамках этой операции патруль ВС Мали подвергся нападению в понедельник, 18 ноября 2019 года, в Табанкорте, (в регионе – ред.) Гао…ВС Мали выражают сожаление о гибели 24 человек, о том, что 29 получили ранения, и о том, что были понесены материальные убытки", - говорится в заявлении малийской армии.
Военные также отметили, что им удалось ликвидировать 17 террористов, их нигерские коллеги задержали "около сотни подозреваемых". Также военные уничтожили 70 мотоциклов.
111101
Обсудить 0
МалиВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Ливии
Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Южной Корее один человек погиб и 11 пропали после пожара на шхуне
Танки турецкой армии
В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против четырех физлиц и пяти организаций за связи с ИГ*
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в ликвидацию главаря ИГ*
Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией
США предупредили граждан об опасности после признания израильских поселений
Майк Помпео
Признание израильских поселений приближает мир с Палестиной, считает Помпео
Главы европейской дипломатии Федерика Могерини
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений
Полиция Мексики
СМИ: 11 человек погибли после столкновения трех автобусов в Мексике
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ надеется, что ситуацию в Грузии удастся разрешить через диалог
Американский военный конвой на севере Сирии
Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии
Разгон митинга в Тбилиси
При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек
Майкл Помпео
Помпео прокомментировал вопрос о статусе границ между Израилем и Палестиной
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Амман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния