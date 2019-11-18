В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль

"В рамках этой операции патруль ВС Мали подвергся нападению в понедельник, 18 ноября 2019 года, в Табанкорте, (в регионе – ред.) Гао…ВС Мали выражают сожаление о гибели 24 человек, о том, что 29 получили ранения, и о том, что были понесены материальные убытки", - говорится в заявлении малийской армии.