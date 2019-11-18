Признание израильских поселений приближает мир с Палестиной, считает Помпео

"Мы верим, что после того, как мы признали реальность на земле, провозглашая, что поселения не являются незаконными в соответствии с международным правом, мы даем палестинцам и израильтянам пространство для того, чтобы найти политическое решение этого (конфликта). Мы думаем, что на самом деле повысили вероятность", - заявил Помпео в понедельник журналистам.