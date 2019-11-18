Признание израильских поселений приближает мир с Палестиной, считает Помпео

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что признание законности израильских поселений на палестинских территориях приближает решение многолетнего конфликта.
"Мы верим, что после того, как мы признали реальность на земле, провозглашая, что поселения не являются незаконными в соответствии с международным правом, мы даем палестинцам и израильтянам пространство для того, чтобы найти политическое решение этого (конфликта). Мы думаем, что на самом деле повысили вероятность", - заявил Помпео в понедельник журналистам.
Он добавил, что считает правильным подход, который есть у этой администрации США относительно достижения мира, так как он создает "пространство для успеха".
Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.