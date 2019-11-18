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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-18T23:36+0300
https://ria.ru/20191118/1561098043.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/54/1551345429_0:267:3073:1995_1036x0_80_0_0_e28ba8eb966e6c9259ee57e8080ada67.jpg
РИА Новости

Страны "Механизма Монтевидео" предложат дорожную карту для Венесуэлы

23:36 18.11.2019
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© AP Photo / Rodrigo AbdДемонстранты во время столкновений с полицией в Венесуэле
Демонстранты во время столкновений с полицией в Венесуэле
© AP Photo / Rodrigo Abd
Демонстранты во время столкновений с полицией в Венесуэле. Архивное фото
МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Правительства Мексики, Уругвая и стран Карибского бассейна, участвующие в переговорном "Механизме Монтевидео" для поиска выхода из кризисной ситуации в Венесуэле, опубликовали по итогам второй встречи совместное заявление, в котором сообщили о подготовке дорожной карты для участников политического процесса в Венесуэле и категорически отвергли инструменты "Пакта Рио" как механизма противодействия международной агрессии.
"(Участники) договорились предложить дорожную карту на основе четырех этапов, определенных "Механизмом Монтевидео", на рассмотрение различным сторонам в Венесуэле", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте мексиканского МИД.
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Мексика вместе с Уругваем и Карибским сообществом (КАРИКОМ) стали инициаторами "Механизма Монтевидео", который предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию. Москва заявила, что рассчитывает на продвижение инициативы "Механизма Монтевидео" в решении венесуэльского кризиса.
В опубликованном заявлении страны отметили положительные факторы на пути разрешения кризиса - возвращение депутатов соцпартии Венесуэлы к работе в контролируемой оппозицией Национальной ассамблее, а также освобождение оппозиционного депутата Эдгара Самбрано, - и выступили против попыток или угроз силового решения кризиса в боливарианской республике.
"Категорически отвергаем задействование Межамериканского договора о взаимопомощи ("Пакт Рио" - ред.), который является инструментом, созданным для противодействия межгосударственной агрессии, а не для разрешения ситуаций гуманитарного характера", - сказано в документе.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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