Страны "Механизма Монтевидео" предложат дорожную карту для Венесуэлы

Демонстранты во время столкновений с полицией в Венесуэле. Архивное фото

Демонстранты во время столкновений с полицией в Венесуэле

© AP Photo / Rodrigo Abd Демонстранты во время столкновений с полицией в Венесуэле

МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Правительства Мексики, Уругвая и стран Карибского бассейна, участвующие в переговорном "Механизме Монтевидео" для поиска выхода из кризисной ситуации в Правительства Мексики, Уругвая и стран Карибского бассейна, участвующие в переговорном "Механизме Монтевидео" для поиска выхода из кризисной ситуации в Венесуэле , опубликовали по итогам второй встречи совместное заявление, в котором сообщили о подготовке дорожной карты для участников политического процесса в Венесуэле и категорически отвергли инструменты "Пакта Рио" как механизма противодействия международной агрессии.

"(Участники) договорились предложить дорожную карту на основе четырех этапов, определенных "Механизмом Монтевидео", на рассмотрение различным сторонам в Венесуэле", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте мексиканского МИД.

Мексика вместе с Уругваем и Карибским сообществом (КАРИКОМ) стали инициаторами "Механизма Монтевидео", который предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию. Москва заявила, что рассчитывает на продвижение инициативы "Механизма Монтевидео" в решении венесуэльского кризиса.

В опубликованном заявлении страны отметили положительные факторы на пути разрешения кризиса - возвращение депутатов соцпартии Венесуэлы к работе в контролируемой оппозицией Национальной ассамблее, а также освобождение оппозиционного депутата Эдгара Самбрано, - и выступили против попыток или угроз силового решения кризиса в боливарианской республике.

"Категорически отвергаем задействование Межамериканского договора о взаимопомощи ("Пакт Рио" - ред.), который является инструментом, созданным для противодействия межгосударственной агрессии, а не для разрешения ситуаций гуманитарного характера", - сказано в документе.