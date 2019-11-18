Помпео прокомментировал вопрос о статусе границ между Израилем и Палестиной

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Признание США израильских поселений не влияет на статус границ между Израилем и Палестиной, они должны быть определены путем переговоров сторон, заявил госсекретарь Майк Помпео.
В понедельник Помпео объявил, что США считают, что израильские поселения на палестинских территориях не нарушают международное право.
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"Как и говорил президент (США), когда он принял решение о признании Иерусалима (столицей Израиля), окончательный статус этих границ (между Израилем и Палестиной – ред.) не будет определен до тех пор, пока стороны не достигнут решения (конфликта)", - сказал Помпео на пресс-конференции.
Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.