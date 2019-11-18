США признали поселения Израиля на территории Палестины

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии (текущая) администрация согласилась с позицией президента (Рональда. — Прим. ред.) Рейгана", — сказал он.
Помпео уточнил, что позиция по поселениям Израиля (когда США не занимали чьей-либо стороны конфликта) была нарушена администрацией Обамы.
"В декабре 2016 года администрация США в лице госсекретаря (Джона. — Прим. ред.) Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход", — сказал он.
При этом госсекретарь отметил, что признание США израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, они должны быть определены путем переговоров сторон. Вместе с тем Помпео выразил уверенность, что приближается решение многолетнего конфликта.
Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.