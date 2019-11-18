США признали поселения Израиля на территории Палестины

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео

"После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии (текущая) администрация согласилась с позицией президента (Рональда. — Прим. ред.) Рейгана", — сказал он.

Помпео уточнил, что позиция по поселениям Израиля (когда США не занимали чьей-либо стороны конфликта) была нарушена администрацией Обамы.

"В декабре 2016 года администрация США в лице госсекретаря (Джона. — Прим. ред.) Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход", — сказал он.

При этом госсекретарь отметил, что признание США израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, они должны быть определены путем переговоров сторон. Вместе с тем Помпео выразил уверенность, что приближается решение многолетнего конфликта.