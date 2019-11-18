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РИА Новости

США признали поселения Израиля на территории Палестины

23:23 18.11.2019 (обновлено: 00:02 19.11.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии (текущая) администрация согласилась с позицией президента (Рональда. — Прим. ред.) Рейгана", — сказал он.
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Помпео уточнил, что позиция по поселениям Израиля (когда США не занимали чьей-либо стороны конфликта) была нарушена администрацией Обамы.
"В декабре 2016 года администрация США в лице госсекретаря (Джона. — Прим. ред.) Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход", — сказал он.
При этом госсекретарь отметил, что признание США израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, они должны быть определены путем переговоров сторон. Вместе с тем Помпео выразил уверенность, что приближается решение многолетнего конфликта.
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Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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Майк ПомпеоПалестинаСШАИзраильВ мире
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Поселения на Западном Берегу не противоречат международному праву, и хорошо, что великая мировая держава говорит правду и исправляет давнюю несправедливость
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С Саша Лебедев
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Соединенные Штаты приняли важное решение, исправляющее историческую несправедливость.Этим решением США признали связь еврейского народа с Иудеей и Самарией, а также право находиться в этом районе.
19 ноября, 00:25
Aldanis Darkwood
52110131532
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