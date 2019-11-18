Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T23:18+0300
https://ria.ru/20191118/1561097828.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:269:2967:1938_1036x0_80_0_0_334e1a6e30f9ab8538f75a5fb8904dcc.jpg
РИА Новости

Кузнецова продолжит работу по поиску детей россиян в Ираке

23:18 18.11.2019
253
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работа по поиску российских детей в Ираке будет продолжена, сообщила журналистам в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Спецрейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет. МИД РФ сообщил, что продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 22:56
В МЧС рассказали о состоянии российских детей, прилетевших из Багдада
"Если будут еще обнаружены дети, которые не находятся в этой тюрьме, а находятся в других местах, работа будет продолжена. После наших переговоров с премьер-министром Ирака работа идет очень активно, в том числе они обещали содействие и в поиске детей. Поэтому тем, кто ждет своих малышей, тоже не надо отчаиваться. Возможно, мы их найдем и обязательно вернем", - сказала Кузнецова.
Кузнецова отметила работу МИД, МЧС, МВД, Минздрава России и других организаций по возвращению детей. Уполномоченный отметила, что сейчас оформляются документы на опеку и в случае удовлетворительного состояния здоровья дети вернутся домой.
"Очень рада, что все дети здесь, что тех, кого планировали вернуть, вернули, шестеро из них, к сожалению, сироты, пятеро детей находились в приюте к тому моменту, когда мы их разыскали", - сказал детский омбудсмен.
Сразу по прилету в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
16 сентября, 19:11Война в Сирии
Кузнецова рассказала о вывезенных из Сирии и Ирака российских детях
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.
* запрещенная в России террористическая организация.
300017
Обсудить 2
Анна КузнецоваМЧС РФМоскваБагдад (город)ИракРоссияВ мире
Рекомендуем
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о состоянии российских детей, прилетевших из Багдада
Эво Моралес
МИД Боливии пообещал обеспечить выезд в Мексику 24 сторонников Моралеса
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова сообщила, сколько еще российских детей может находиться в Сирии
Майкл Помпео
Помпео прокомментировал вопрос о статусе границ между Израилем и Палестиной
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Дети россиян, вернувшиеся из Ирака, будут отправлены в 13 регионов России
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо
Самолет МЧС России
Бабушка вернувшихся из Ирака детей россиян надеется узнать их по глазам
Разгон митинга в Тбилиси
При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
Эд Ширан бесплатно выступил на вечеринке дочери знаменитого повара
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензе начался финал всероссийского конкурса педагогов
Офицер полиции Мали
В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против четырех физлиц и пяти организаций за связи с ИГ*
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
Россия пропустит конкурс "Мисс Вселенная" в США из-за проблем с визами
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния