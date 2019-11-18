Кузнецова продолжит работу по поиску детей россиян в Ираке

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работа по поиску российских детей в Работа по поиску российских детей в Ираке будет продолжена, сообщила журналистам в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Спецрейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет. МИД РФ сообщил, что продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака.

"Если будут еще обнаружены дети, которые не находятся в этой тюрьме, а находятся в других местах, работа будет продолжена. После наших переговоров с премьер-министром Ирака работа идет очень активно, в том числе они обещали содействие и в поиске детей. Поэтому тем, кто ждет своих малышей, тоже не надо отчаиваться. Возможно, мы их найдем и обязательно вернем", - сказала Кузнецова.

Кузнецова отметила работу МИД, МЧС, МВД, Минздрава России и других организаций по возвращению детей. Уполномоченный отметила, что сейчас оформляются документы на опеку и в случае удовлетворительного состояния здоровья дети вернутся домой.

"Очень рада, что все дети здесь, что тех, кого планировали вернуть, вернули, шестеро из них, к сожалению, сироты, пятеро детей находились в приюте к тому моменту, когда мы их разыскали", - сказал детский омбудсмен.

Сразу по прилету в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.