В Пензе начался финал всероссийского конкурса педагогов

ПЕНЗА, 18 ноя - РИА Новости. Представители свыше 30 регионов РФ собрались в Представители свыше 30 регионов РФ собрались в Пензе , где в понедельник стартовал финал всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям", сообщила пресс-служба областного правительства.

Право на проведение финала Пензенская область получила после победы в 2018 году в Оренбурге старшего методиста пензенского областного центра развития творчества детей и юношества Алены Жуковой. В этом году в финал всероссийского конкурса вышли представители более 30 регионов РФ.

"Мы принимаем на пензенской земле лучших представителей российской системы дополнительного образования. От вашей работы зависит не только общий уровень развития детей, но и стабильность общества в целом, его благополучие", - заявил на церемонии открытия финала конкурса губернатор области Иван Белозерцев , слова которого цитирует пресс-служба.

Глава региона отметил, что в Пензенской области дополнительное образование детей рассматривается как один из действенных механизмов решения ключевых задач социально-экономического развития региона, педагоги приобщают детей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывают их творческий потенциал, а главное - способствуют их самоопределению и выбору профессии, создают благоприятные условия для патриотического и нравственного воспитания.

"Конкурс профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" - это хорошая площадка для презентации педагогами своих лучших практик, обмена опытом. Это также возможность совместно найти способы эффективного решения актуальных педагогических проблем", - заявил Белозерцев.

Уточняется, что во вторник конкурсные испытания по восьми номинациям пройдут на трех площадках, затем в среду в школе села Засечное Пензенского района будут выявлены победители в каждой номинации, которые затем в четверг встретятся в областной библиотеке имени Лермонтова на финальном испытании. Подведение итогов и торжественное закрытие конкурса состоится вечером 21 ноября в киноконцертном зале "Пенза".