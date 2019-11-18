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РИА Новости

В Пензе начался финал всероссийского конкурса педагогов

23:12 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 18 ноя - РИА Новости. Представители свыше 30 регионов РФ собрались в Пензе, где в понедельник стартовал финал всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям", сообщила пресс-служба областного правительства.
Право на проведение финала Пензенская область получила после победы в 2018 году в Оренбурге старшего методиста пензенского областного центра развития творчества детей и юношества Алены Жуковой. В этом году в финал всероссийского конкурса вышли представители более 30 регионов РФ.
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"Мы принимаем на пензенской земле лучших представителей российской системы дополнительного образования. От вашей работы зависит не только общий уровень развития детей, но и стабильность общества в целом, его благополучие", - заявил на церемонии открытия финала конкурса губернатор области Иван Белозерцев, слова которого цитирует пресс-служба.
Глава региона отметил, что в Пензенской области дополнительное образование детей рассматривается как один из действенных механизмов решения ключевых задач социально-экономического развития региона, педагоги приобщают детей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывают их творческий потенциал, а главное - способствуют их самоопределению и выбору профессии, создают благоприятные условия для патриотического и нравственного воспитания.
"Конкурс профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" - это хорошая площадка для презентации педагогами своих лучших практик, обмена опытом. Это также возможность совместно найти способы эффективного решения актуальных педагогических проблем", - заявил Белозерцев.
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Уточняется, что во вторник конкурсные испытания по восьми номинациям пройдут на трех площадках, затем в среду в школе села Засечное Пензенского района будут выявлены победители в каждой номинации, которые затем в четверг встретятся в областной библиотеке имени Лермонтова на финальном испытании. Подведение итогов и торжественное закрытие конкурса состоится вечером 21 ноября в киноконцертном зале "Пенза".
Конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в 2019 году проходит в 15-й раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Он нацелен на повышение социальной значимости и престижа профессии педагога дополнительного образования детей. Организатором конкурса является министерство просвещения РФ и профсоюз работников народного образования и науки РФ.
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Пензенская областьМинистерство просвещения РоссииИван БелозерцевПензенская областьРоссияОбщество
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