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РИА Новости

Помпео призвал власти Ирана восстановить работу интернета

23:05 18.11.2019
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© AP Photo / Susan WalshМайк Помпео
Майк Помпео
© AP Photo / Susan Walsh
Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирана восстановить работу интернета в стране.
"США внимательно следят за продолжающимися протестами в Иране. Мы решительно осуждаем любые акты насилия, совершенные этим режимом против народа Ирана. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нескольких погибших… Исламская республика (Иран) должна прекратить насилие против собственного народа и немедленно предоставить доступ всем иранцам к свободному и открытому интернету", - заявил Помпео в понедельник журналистам.
Майк Помпео
Вчера, 22:41
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Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что проблемы с интернетом в Иране исчезнут в течение одного или двух дней.
Ранее корреспондент РИА Новости в Тегеране сообщал, что проблемы с доступом в сеть, начавшиеся в иранской столице в субботу, до сих пор существуют, через раз загружаются сайты с иранским доменом. Воспользоваться поисковыми системами Google или Yandex не получается, то же касается сайтов с доменом .com, а также других стран.
В то же время неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщала о почти полном его отключении в Иране. Подобная информация появилась после того, как в ряде иранских городов прошли протесты и беспорядки, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.
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В свою очередь, агентство ISNA со ссылкой на осведомлённый источник в министерстве информационных и коммуникационных технологий Ирана сообщила в воскресенье, что доступ к интернету ограничен по распоряжению высшего совета национальной безопасности страны.
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Майк ПомпеоИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно,а чего это Попео так распереживался за иранцев? Может, без интернета у США не получается раскачивать ситуацию в стране? Протестунам проконсультироваться не получается, когда и что громить? Вот потому у нас и озаботились "суверенным интернетом", чтобы В СЛУЧАЕ ЧЕГО страну вообще без сервисов не оставить, а вот влияние извне пресечь! Но вы не бойтесь: утром беспорядки, вечером отключение, а не наоборот!
18 ноября, 23:29
Von Stirliz
810002
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