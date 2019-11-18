ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирана восстановить работу интернета в стране.

"США внимательно следят за продолжающимися протестами в Иране. Мы решительно осуждаем любые акты насилия, совершенные этим режимом против народа Ирана. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нескольких погибших… Исламская республика (Иран) должна прекратить насилие против собственного народа и немедленно предоставить доступ всем иранцам к свободному и открытому интернету", - заявил Помпео в понедельник журналистам.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что проблемы с интернетом в Иране исчезнут в течение одного или двух дней.

Ранее корреспондент РИА Новости в Тегеране сообщал, что проблемы с доступом в сеть, начавшиеся в иранской столице в субботу, до сих пор существуют, через раз загружаются сайты с иранским доменом. Воспользоваться поисковыми системами Google или Yandex не получается, то же касается сайтов с доменом .com, а также других стран.

В то же время неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщала о почти полном его отключении в Иране. Подобная информация появилась после того, как в ряде иранских городов прошли протесты и беспорядки, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин.