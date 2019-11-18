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РИА Новости

В МЧС рассказали о состоянии российских детей, прилетевших из Багдада

22:56 18.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские дети, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ* и которых в понедельник доставил из Ирака в Москву спецборт МЧС РФ, перенесли полет хорошо, сообщил директор департамента гражданской обороны защиты населения МЧС России Олег Мануйло.
Спецрейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет.
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"Полет без эксцессов, никому плохо не стало, дети вели себя спокойно, медики своевременно оказывали помощь. Температура позволяла и в Багдаде, и в Москве, чтобы спокойно перенесли этот полет", - сказал Мануйло журналистам.
По его словам, средний возраст вернувшихся детей 3-5 лет.
Сразу по прилету в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.
* запрещенная в России террористическая организация.
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МЧС РФМоскваБагдад (город)ИракРоссияВ мире
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