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РИА Новости

Зариф назвал заявление США о поддержке иранцев "постыдной ложью"

22:44 18.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заявление США о поддержке иранцев на фоне протестов в стране "постыдной ложью".
В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, распространённом в воскресенье, говорилось, что США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов. Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".
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"Режим, который осуществляет против Ирана экономический терроризм, препятствуя получению простыми людьми еды и лекарств, в том числе больными и пожилыми, не имеет права так нагло заявлять о поддержке иранского народа", - заявил Зариф, чьи слова были опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Министр назвал "постыдной ложью" заявления США о "поддержке иранского народа".
Он отметил, что протест в рамках закона является правом народа и не нуждается "в лицемерной поддержке режимов", чья реальная цель - навязывание Ирану своих требований через оказание на страну экономического давления.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин.
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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