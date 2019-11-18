Зариф назвал заявление США о поддержке иранцев "постыдной ложью"

ТЕГЕРАН/МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заявление США о поддержке иранцев на фоне протестов в стране "постыдной ложью".

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, распространённом в воскресенье, говорилось, что США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов. Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".

"Режим, который осуществляет против Ирана экономический терроризм, препятствуя получению простыми людьми еды и лекарств, в том числе больными и пожилыми, не имеет права так нагло заявлять о поддержке иранского народа", - заявил Зариф, чьи слова были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Министр назвал "постыдной ложью" заявления США о "поддержке иранского народа".

Он отметил, что протест в рамках закона является правом народа и не нуждается "в лицемерной поддержке режимов", чья реальная цель - навязывание Ирану своих требований через оказание на страну экономического давления.