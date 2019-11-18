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РИА Новости

США восстанавливили санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране

22:41 18.11.2019 (обновлено: 22:48 18.11.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinМайк Помпео
Майк Помпео
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США отменяют исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо в Иране, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - заявил Помпео в понедельник журналистам.
Михаил Ульянов
12 ноября, 10:17
Постпред России при МАГАТЭ заявил о новых попытках подорвать СВПД
Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение иранских властей о начале работ по обогащению урана в Фордо.
Помпео подчеркнул, что США считают, что для Ирана "допустимое количество обогащенного урана должно равняться нулю".
Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
В начале сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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