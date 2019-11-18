В Москве мать на несколько дней оставила с бабушкой восьмерых больных детей

По данным следствия, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Все дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. По мнению медицинских работников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они проинформировали правоохранительные органы, сообщили в СК.