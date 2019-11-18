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РИА Новости

В Москве мать на несколько дней оставила с бабушкой восьмерых больных детей

22:35 18.11.2019 (обновлено: 10:21 19.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи с обнаружением в однокомнатной квартире в Москве восьми простуженных детей, которых мать на несколько дней оставила с 63-летней бабушкой, сообщает в понедельник столичный главк СК России.
По данным следствия, вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Все дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. По мнению медицинских работников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они проинформировали правоохранительные органы, сообщили в СК.
В ведомстве сообщили, что по данному факту была организована проверка, в ходе которой установлено, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики.
Автомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве
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"Следователи совместно с органами прокуратуры Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье", — говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
1. Бабушка довольно молодая. 2. Женщине надо было помогать, а не репрессировать. СК тут не нужен, нужен социальный работник, И без воплей в СМИ.
19 ноября, 00:17
Владимир Ф. Быченков
6420003
Эту женщину, родившую 8-х детей и позволившую себе гулять несколько дней, необходимо срочно стерилизовать, как поступают с кошками! Эти 8 детей погибнут от заболеваний и недосмотра при такой матери, и бабушка здесь совершенно беспомощна...
19 ноября, 01:29
Лариса Шерстикова (Малышева)
11010122
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