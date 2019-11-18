США ввели санкции против четырех физлиц и пяти организаций за связи с ИГ*

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Минфин США в понедельник ввёл санкции против четырёх граждан Турции, Кувейта и Афганистана и пяти организаций за связи с террористической организацией "Исламское государство"*.

Санкции введены в отношении граждан Турции - Ахмета и Исмаила Баялтунов, Кувейта - Саида Хана и Афганистана - Рахилла Вакула.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против двух турецких граждан, выполнявших функции агентов по закупкам (в интересах) "Исламского Государства"* и четырех связанных с ИГ* компаний, работающих в Сирии, Турции и в Персидском заливе", - уточняется в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник.

Два остальных физлица также, по данным ведомства, участвовали в схемах финансирования ИГ*.

Кроме этого, Минфин внёс в санкционный лист компанию Nejaat Social Welfare Organization, которая под предлогом благотворительности, по версии ведомства, переводила средства ИГ* в рамках "поддержки деятельности отделения террористической группы в Афганистане".

В санкционный лист внесены Sahloul Money Exchange Company, Al-Sultan Money Transfer Company, Tawasul Company, ACL Ithalat Ihracat.