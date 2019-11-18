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РИА Новости

США ввели санкции против четырех физлиц и пяти организаций за связи с ИГ*

22:31 18.11.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Минфин США в понедельник ввёл санкции против четырёх граждан Турции, Кувейта и Афганистана и пяти организаций за связи с террористической организацией "Исламское государство"*.
Санкции введены в отношении граждан Турции - Ахмета и Исмаила Баялтунов, Кувейта - Саида Хана и Афганистана - Рахилла Вакула.
Абу Бакр аль-Багдади
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"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против двух турецких граждан, выполнявших функции агентов по закупкам (в интересах) "Исламского Государства"* и четырех связанных с ИГ* компаний, работающих в Сирии, Турции и в Персидском заливе", - уточняется в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник.
Два остальных физлица также, по данным ведомства, участвовали в схемах финансирования ИГ*.
Кроме этого, Минфин внёс в санкционный лист компанию Nejaat Social Welfare Organization, которая под предлогом благотворительности, по версии ведомства, переводила средства ИГ* в рамках "поддержки деятельности отделения террористической группы в Афганистане".
В санкционный лист внесены Sahloul Money Exchange Company, Al-Sultan Money Transfer Company, Tawasul Company, ACL Ithalat Ihracat.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Министерство финансов СШАКувейтАфганистанТурцияСШАВ мире
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