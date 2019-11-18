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РИА Новости

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

22:18 18.11.2019 (обновлено: 10:19 19.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Архивное фото
КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
В понедельник Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года.
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"Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", — написал Загороднюк в фейсбуке.
По его словам, специалисты осмотрят возвращенные корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй.
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила ранее, что Киев не будет отказываться от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после того, как на родину вернутся украинские военные корабли, задержанные российскими пограничниками за нарушение госграницы. По данным украинского ведомства, первые слушания в трибунале по этому делу запланированы на 21-22 ноября.
В конце мая трибунал потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы. Отмечалось, что трибунал не считает необходимым требовать прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении моряков. Ранее Москва извещала, что не примет участия в слушаниях, поскольку международный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
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В Кремле прокомментировали передачу Украине кораблей
Три корабля украинских ВМС 25 ноября 2018 года нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря, после чего двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, отказывались подчиняться законным требованиям российских властей. Корабли с военными, нарушившими российскую границу, были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Седьмого сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныАндрей ЗагороднюкКерченский проливВоенно-морские силы УкраиныКерчьРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Исполнение решения трибунала выдается за "добрую волю" - оригинально))) Если отказались принимать решение трибунала - нужно было идти до конца, а не делать это посмешище, ибо никто теперь всерьез не воспримет этот "акт доброй воли". Очередной раз показали украине свою слабость, в догонку к газовым спорам.
19 ноября, 00:16
Вася Васильев
157204578
До Кремля ни как не дойдет, что они не братья и не партнеры. Они враги и врагами для нас были всегда и останутся ими. Не нужно иллюзий, надежд и прочего. Если враг не сдается, его уничтожают. И как только в Кремле этой поймут, все встанет на свои места. России необходимо принять все меры к развалу и расчленению этой территории. К прекращению существования этого квази государства как угрозу для России..Этого требует наша безопасность и нечего здесь рассусоливать о гуманности и прочей ерунде! Враги понимают только силу и чем она грубее, тем быстрей до них доходит.
19 ноября, 06:20
МЗМария Заказчикова
111103210
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