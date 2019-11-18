Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

В понедельник Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины , задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года.

"Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", — написал Загороднюк в фейсбуке

По его словам, специалисты осмотрят возвращенные корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй.

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила ранее, что Киев не будет отказываться от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после того, как на родину вернутся украинские военные корабли, задержанные российскими пограничниками за нарушение госграницы. По данным украинского ведомства, первые слушания в трибунале по этому делу запланированы на 21-22 ноября.

В конце мая трибунал потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы. Отмечалось, что трибунал не считает необходимым требовать прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении моряков. Ранее Москва извещала, что не примет участия в слушаниях, поскольку международный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева.