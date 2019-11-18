Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
В понедельник Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года.
"Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", — написал Загороднюк в фейсбуке.
По его словам, специалисты осмотрят возвращенные корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй.
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила ранее, что Киев не будет отказываться от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после того, как на родину вернутся украинские военные корабли, задержанные российскими пограничниками за нарушение госграницы. По данным украинского ведомства, первые слушания в трибунале по этому делу запланированы на 21-22 ноября.
В конце мая трибунал потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы. Отмечалось, что трибунал не считает необходимым требовать прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении моряков. Ранее Москва извещала, что не примет участия в слушаниях, поскольку международный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева.
Три корабля украинских ВМС 25 ноября 2018 года нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря, после чего двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, отказывались подчиняться законным требованиям российских властей. Корабли с военными, нарушившими российскую границу, были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Седьмого сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.