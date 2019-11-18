Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо

"Восемнадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айлишар – Холаки – Гарип в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршруту Айн-Иса – Абу-Вахль в провинции Ракка.
"Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – отм. 509 – Метрас – Айлишар – Холаки – Гарип – Айн-Иса – Мазараат – Бир-Хамид – Квайрес", - добавляется в сообщении.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
23 октября, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии