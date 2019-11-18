В Сочинском национальном парке локализовали три очага возгорания

"Все три очага возгорания локализованы, распространения огня нет. Ситуация под контролем. Почти сто процентов очагов возгорания – это низовой беглый огонь, который затронул сухую листву и траву. Деревья не пострадали", - цитируются в сообщении слова начальника пожарно-химической станции ФГБУ "Сочинский национальный парк" Роберта Кюляна.