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РИА Новости

В Сочинском национальном парке локализовали три очага возгорания

22:01 18.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожарная техника. Архивное фото
СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Природный пожар в Лазаревском районе Сочи не нанес ущерб лесам Сочинского национального парка, - сгорела только лесная подстилка, сообщает нацпарк.
Уточняется, что из-за теплой и ветреной погоды в Краснодарском крае горит лес, самые крупные очаги зафиксированы в Туапсинском, Мостовском и Северском районах, а также в Абхазии. В Лазаревском районе Сочи западнее села Наджиго продолжается тушение природного пожара. В понедельник группировка сил, участвующих в борьбе с огнем, была увеличена, а площадь пожара удалось сократить с шести до одного гектара. Очаги возгорания были зафиксированы в трех лесничествах – Головинском, Макопсинском и Адлерском. При этом пожар не нанес ущерб лесам Сочинского национального парка.
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"Все три очага возгорания локализованы, распространения огня нет. Ситуация под контролем. Почти сто процентов очагов возгорания – это низовой беглый огонь, который затронул сухую листву и траву. Деревья не пострадали", - цитируются в сообщении слова начальника пожарно-химической станции ФГБУ "Сочинский национальный парк" Роберта Кюляна.
Отмечается, что в Сочинском национальном парке временно приостановлена выдача пропусков на особо охраняемые территории из-за введенного в городе противопожарного режима.
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СочиКраснодарский крайПроисшествия
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