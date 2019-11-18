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РИА Новости

СК в Москве завел дело после смерти младенца, оставленного в ванне с водой

21:44 18.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве возбудили уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, которого няня оставила в ванне с водой, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 18 ноября в квартире одного из жилых домов на северо-западе Москвы няня купала двух младенцев. Одного ребенка она отнесла в комнату, а второго оставила ненадолго без присмотра в ванне, наполненной водой.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
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"Когда женщина вернулась, ребенок не подавал признаков жизни. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, няня задержана. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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