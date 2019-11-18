СК в Москве завел дело после смерти младенца, оставленного в ванне с водой

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве возбудили уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, которого няня оставила в ванне с водой, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 18 ноября в квартире одного из жилых домов на северо-западе Москвы няня купала двух младенцев. Одного ребенка она отнесла в комнату, а второго оставила ненадолго без присмотра в ванне, наполненной водой.
"Когда женщина вернулась, ребенок не подавал признаков жизни. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, няня задержана. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.