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РИА Новости

Пушков оценил позицию Киева по инциденту в Керченском проливе

21:30 18.11.2019 (обновлено: 23:00 18.11.2019)
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что администрация Владимира Зеленского продолжает линию Петра Порошенко.
К такому выводу политик пришел после заявлений украинских властей о намерении продолжать судебное разбирательство по инциденту в Керченском проливе, несмотря на возвращение на Украину и военных, и кораблей, задействованных в провокации.
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"Порошенко ушел, но его политика жива. При той публике, которая по-прежнему рулит в Киеве, иллюзий быть не должно", — написал сенатор в Twitter.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и несколько часов совершали опасные маневры, нарушая требования властей. Было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, руководившие операцией.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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