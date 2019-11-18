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РИА Новости

Дроганова назначили новым главой УГИБДД по Москве, сообщил источник

21:29 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение
Сотрудник ГИБДД регулирует движение
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГИБДД регулирует движение. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника московского управления Госавтоинспекции полковник Юрий Дроганов назначен ее главой, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Полковник полиции Юрий Дроганов стал новым главой Управления ГИБДД ГУМВД России по Москве", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудник ГИБДД
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Юрий ДрогановГосавтоинспекцияГИБДД МВД РФМоскваПолитика
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