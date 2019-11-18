Дроганова назначили новым главой УГИБДД по Москве, сообщил источник

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника московского управления Госавтоинспекции полковник Юрий Дроганов назначен ее главой, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Полковник полиции Юрий Дроганов стал новым главой Управления ГИБДД ГУМВД России по Москве", - рассказал собеседник агентства.
Предыдущий начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию в апреле. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Коваленко от занимаемой должности.