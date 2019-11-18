МИД продолжит поиск российских детей на территории Ирака

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МИД РФ продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака , говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с возвращением из Ирака на Родину четвертой группы несовершеннолетних российских граждан.

"МИД России и Посольство России в Багдаде продолжат в контактах с иракскими партнерами мероприятия по поиску и идентификации несовершеннолетних российских граждан, которые возможно находятся все еще на территории Республики Ирак", - отмечается в сообщении.

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГИЛ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.

"Выражаем властям дружественного Ирака искреннюю признательность за всемерную помощь и поддержку в организации и осуществлении этой исключительно важной гуманитарной миссии", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.