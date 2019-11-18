Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T21:22+0300
https://ria.ru/20191118/1561095647.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_5aec9f5c0b751c2e4694d681a514f381.jpg
РИА Новости

МИД продолжит поиск российских детей на территории Ирака

21:22 18.11.2019
200
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МИД РФ продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с возвращением из Ирака на Родину четвертой группы несовершеннолетних российских граждан.
"МИД России и Посольство России в Багдаде продолжат в контактах с иракскими партнерами мероприятия по поиску и идентификации несовершеннолетних российских граждан, которые возможно находятся все еще на территории Республики Ирак", - отмечается в сообщении.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
16 сентября, 19:11Война в Сирии
Кузнецова рассказала о вывезенных из Сирии и Ирака российских детях
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГИЛ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.
"Выражаем властям дружественного Ирака искреннюю признательность за всемерную помощь и поддержку в организации и осуществлении этой исключительно важной гуманитарной миссии", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Ирак Максим Максимов
24 октября, 11:00
Максим Максимов: все находящиеся в Ираке дети из России вернутся на родину
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.
* запрещенная в России террористическая организация.
000000
Обсудить 0
МИД РФМЧС РФМоскваБагдад (город)ИракРоссияВ мире
Рекомендуем
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в ликвидацию главаря ИГ*
Автомобиль скорой помощи в Ливии
Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо
Здание ООН в Нью-Йорке
В ООН надеются на скорое создание комитета по Ливии
Майк Помпео
Помпео заявил о готовности США работать с новым президентом Шри-Ланки
Американский военный конвой на севере Сирии
Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии
Владимир Путин
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о состоянии российских детей, прилетевших из Багдада
Танки турецкой армии
В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Пушков оценил позицию Киева по инциденту в Керченском проливе
Обрушенный дом в результате взрыва бытового газа в поселке Пробуждение города Энгельса
Умер один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратовской области
Сотрудник ДПС
В Москве два человека погибли при столкновении легковушки со зданием
Батарея
Около десяти тысяч жителей Саратова остались без отопления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой
13:12В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
Лента новостейМолния