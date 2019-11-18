Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T21:06+0300
https://ria.ru/20191118/1561095438.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:141:410:372_1036x0_80_0_0_cfc4ca27cba51dd57d6883ab3b68db77.jpg
РИА Новости

В ООН надеются на скорое создание комитета по Ливии

21:06 18.11.2019
203
© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе заявил, что по результатам конференции по Ливии в Берлине ожидается создание комитета для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.
"Среди ожидаемых итогов встреч в Берлине - создание комитета, наблюдающего за гарантией соблюдения режима прекращения огня и препятствующего поставкам оружия", - сказал Саламе во время выступления перед Совбезом ООН.
Автомобиль скорой помощи в Ливии
Вчера, 20:37
Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
Он также поблагодарил Германию за работу по подготовке важной встречи, которая пройдет 20 ноября.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
001001
Обсудить 0
Гассан СаламеСовет Безопасности ООНЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Ливии
Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
Майк Помпео
Помпео заявил о готовности США работать с новым президентом Шри-Ланки
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в ликвидацию главаря ИГ*
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил, что видит признаки окончания войны в стране
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией
Повстанцы-хуситы
Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Ливия продолжит контакты с Россией для реализации имеющихся договоренностей
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо
Майк Помпео
США восстанавливили санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране
Танки турецкой армии
В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись 749 беженцев из Иордании и Ливана
Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны в Президентском дворце в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
Манускрипт Шарлотты Бронте
В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
Здание МИД России
МИД продолжит поиск российских детей на территории Ирака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой
13:12В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
Лента новостейМолния