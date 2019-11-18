Путин увеличил количество президентских грантов за выдающиеся способности

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Президент России Владимир Путин увеличил количество президентских грантов, вручаемых за выдающиеся способности и высокие достижения в определенной деятельности, с 5 тысяч до 6,5 тысячи, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Увеличить с первого сентября 2020 года количество грантов президента РФ... до 6500", - говорится в документе.

Обладателями грантов становятся лица, поступившие на обучение в профессиональные организации, вузы, научные организации и показавшие высокие достижения в определенной сфере деятельности, в том числе в области искусств и спорта.