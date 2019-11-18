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РИА Новости

Путин увеличил количество президентских грантов за выдающиеся способности

21:03 18.11.2019 (обновлено: 09:26 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил количество президентских грантов, вручаемых за выдающиеся способности и высокие достижения в определенной деятельности, с 5 тысяч до 6,5 тысячи, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Увеличить с первого сентября 2020 года количество грантов президента РФ... до 6500", - говорится в документе.
Города России. Архангельск
23 октября, 10:38Архангельская область
Президентский грант вручен молодому ученому из Центра изучения Арктики
Обладателями грантов становятся лица, поступившие на обучение в профессиональные организации, вузы, научные организации и показавшие высокие достижения в определенной сфере деятельности, в том числе в области искусств и спорта.
Размер гранта составляет 20 тысяч рублей ежемесячно в течение установленного срока обучения, но необходимо каждый год подтверждать право на его получение.
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