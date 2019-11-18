Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в ликвидацию главаря ИГ*

АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Ликвидация главаря террористической организации ИГ* стала возможной после того, как задержанный Турцией его приближенный указал на местонахождение террориста, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
О ликвидации Абу-Бакра аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.
"Мы поймали близкого к аль-Багдади человека, Итхави, и передали его Ираку. Он и показал, где находится главарь террористов", - цитирует Чавушоглу газета Cumhuriyet.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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