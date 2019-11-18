Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

"Мы на 30 процентов зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, что для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно", — сказал бывший министр на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в Москве.

При этом он отметил, что Германия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину.

"Президент Путин говорил, что, с точки зрения России, это не препятствие. Наша позиция — поддержка "Северного потока". <...> Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортеров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения", — отметил Габриэль.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.