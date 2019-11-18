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РИА Новости

Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"

22:05 18.11.2019 (обновлено: 23:07 18.11.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtУкладка труб газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы на 30 процентов зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, что для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно", — сказал бывший министр на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в Москве.

При этом он отметил, что Германия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину.
"Президент Путин говорил, что, с точки зрения России, это не препятствие. Наша позиция — поддержка "Северного потока". <...> Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортеров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения", — отметил Габриэль.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Зигмар ГабриэльГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Я считаю: кому нужен транзит газа через уркаину - тот его и оплачивает...
18 ноября, 22:14
Валерий Носуля
5421000
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