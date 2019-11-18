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РИА Новости

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

20:54 18.11.2019 (обновлено: 10:47 19.11.2019)
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Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
 Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
"Самолёт только что приземлился", - сказали в пресс-службе.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
17 октября, 17:48
В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
Как ранее уточнялось, сразу по прилету в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Министерство здравоохранения РФМоскваИракРоссияВ мире
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Юрий Иванов
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