Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах

В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе и Калиновка. "Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - отметили в ведомстве.