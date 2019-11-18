Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах

ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток ВСУ два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сообщили в ведомстве.
В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе и Калиновка. "Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - отметили в ведомстве.