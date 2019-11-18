Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T20:25+0300
https://ria.ru/20191118/1561094536.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/122487/48/1224874812_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_c4e01529583e8d61203720cd9ebfd2a3.jpg
РИА Новости

Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах

20:25 18.11.2019
340
© Фото : МВД ЛНРУчения полиции ЛНР
Учения полиции ЛНР
© Фото : МВД ЛНР
ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток ВСУ два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сообщили в ведомстве.
В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе и Калиновка. "Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - отметили в ведомстве.
Глава ДНР Денис Пушилин
Вчера, 10:04
Глава ДНР раскритиковал план Киева по депортации жителей Донбасса
100053
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бойцы разведывательно-штурмового батальона, Донбасс
В ДНР назвали идею Киева об операции по поддержанию мира недопустимой
Владимир Лопухов
Умер старейший солист Мариинского театра
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР раскритиковал план Киева по депортации жителей Донбасса
Населенный пункт Веселая Гора (ЛНР)
В ЛНР около пяти тысяч человек остались без воды из-за аварии
Московский кремль
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Автомобиль скорой помощи в Ливии
Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
На КПП Станица Луганская в Донбассе
При переходе КПП в Донбассе умер мужчина
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Повстанцы-хуситы
Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
Разгон митинга в Тбилиси
В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
Чавушоглу рассказал о вкладе Турции в ликвидацию главаря ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Кемеровской области более 47,3 тысячи человек остались без электричества
13:13НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой
13:12В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
Лента новостейМолния