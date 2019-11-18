В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга

Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.
Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.
Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.
Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.
Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.
Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.
МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.
МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.
Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.
"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.
"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.
Оппозиционеры в понедельник заблокировали входы в грузинский парламент и не пускали туда депутатов.
Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать движению техники и спецназа.
Несколько бригад силовиков окружили здание парламента и освободили все входы.
МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек в ходе разгона акции протеста.
Между тем оппозиционеры и их сторонники обещают продолжить пикеты.
"Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся", — сказала депутат "Европейской Грузии" Елена Хоштария журналистам.