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РИА Новости

Минкультуры запустило проект реставрации памятников деревянного зодчества

20:20 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаДевушка волонтер красит стены
Девушка волонтер красит стены
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Расстановка приоритетов в спасении памятников, поддержка волонтеров и подготовка профильных специалистов станут основными задачами проекта Министерства культуры РФ по сохранению памятников деревянного зодчества, сообщается на сайте ведомства.
Эти вопросы обсудили 15 ноября на заседании комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга в рамках круглого стола, посвященного сохранению памятников деревянного зодчества. На нем собрались члены совета по подготовке ведомственного проекта Минкультуры, созданного после утверждения концепции сохранения деревянного зодчества в июне 2019 года.
Как сообщил руководитель проекта, директор Института наследия Владимир Аристархов, за прошедшие месяцы совет провел масштабную подготовительную работу и сейчас уже можно говорить о непосредственном запуске проекта.

Нам удалось определить список памятников, требующих первоочередного внимания. Теперь Минкультуры будет планировать финансирование противоаварийных и реставрационных работ с учетом этого списка. Также мы проанализировали механизмы финансирования волонтеров и скоро подготовим необходимую правовую базу, чтобы в будущем году деньги выделялись именно тем волонтерам, которые зарекомендовали себя огромными трудами по сохранению памятников деревянного зодчества", — подчеркнул Аристархов.

Директор Института наследия уточнил, что решать проблему подготовки специалистов, остро стоящую в сфере реставрации деревянных памятников, начали с создания центра подготовки кадров на базе музея-заповедника "Кижи".
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"Чтобы понять, какие работы надо делать за счет федеральных или региональных средств, а где нам могут помочь волонтеры, мы в течение двух лет проведем совместно с Росимуществом инвентаризацию всех деревянных памятников. Это поможет подготовить стратегию и составить программу работы на годы вперед", — в свою очередь отметил куратор проекта, директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Роман Рыбало.
О том, как волонтеры ежегодно спасают от гибели десятки деревянных храмов и строений, рассказал руководитель проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера", протоиерей Алексей Яковлев. По его словам, только в 2019 году они провели противоаварийные работы в 30 храмах и часовнях на Русском Севере. В этом деле задействовано около 750 человек, и с каждым годом число добровольцев только растет.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеставрацияВладимир АристарховМинистерство культуры РФРоссияВсемирные памятники архитектуры и их охрана
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