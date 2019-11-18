Минкультуры запустило проект реставрации памятников деревянного зодчества

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Расстановка приоритетов в спасении памятников, поддержка волонтеров и подготовка профильных специалистов станут основными задачами проекта Министерства культуры РФ по сохранению памятников деревянного зодчества, сообщается на Расстановка приоритетов в спасении памятников, поддержка волонтеров и подготовка профильных специалистов станут основными задачами проекта Министерства культуры РФ по сохранению памятников деревянного зодчества, сообщается на сайте ведомства

Эти вопросы обсудили 15 ноября на заседании комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга в рамках круглого стола, посвященного сохранению памятников деревянного зодчества. На нем собрались члены совета по подготовке ведомственного проекта Минкультуры, созданного после утверждения концепции сохранения деревянного зодчества в июне 2019 года.

Как сообщил руководитель проекта, директор Института наследия Владимир Аристархов, за прошедшие месяцы совет провел масштабную подготовительную работу и сейчас уже можно говорить о непосредственном запуске проекта.

Нам удалось определить список памятников, требующих первоочередного внимания. Теперь Минкультуры будет планировать финансирование противоаварийных и реставрационных работ с учетом этого списка. Также мы проанализировали механизмы финансирования волонтеров и скоро подготовим необходимую правовую базу, чтобы в будущем году деньги выделялись именно тем волонтерам, которые зарекомендовали себя огромными трудами по сохранению памятников деревянного зодчества", — подчеркнул Аристархов.

Директор Института наследия уточнил, что решать проблему подготовки специалистов, остро стоящую в сфере реставрации деревянных памятников, начали с создания центра подготовки кадров на базе музея-заповедника "Кижи".

"Чтобы понять, какие работы надо делать за счет федеральных или региональных средств, а где нам могут помочь волонтеры, мы в течение двух лет проведем совместно с Росимуществом инвентаризацию всех деревянных памятников. Это поможет подготовить стратегию и составить программу работы на годы вперед", — в свою очередь отметил куратор проекта, директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Роман Рыбало.