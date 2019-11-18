Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты

"На вопрос о том, что мы предлагаем оппозиции, сообщаю, что в первую очередь, парламентские выборы пройдут в 2020 году демократично, будут конкурентноспособными и справедливыми. Они состоятся по той модели, которую подразумевает сегодняшняя конституция. Предлагаю оппозиции перейти в формат парламентских дебатов. Если у них есть аргументы и они могут убедить общество, они должны использовать парламентский формат", - заявил Талаквадзе журналистам добавив, что "оппозиции стоит прекратить акции".