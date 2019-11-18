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РИА Новости

В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте

19:59 18.11.2019
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© Фото : Sotheby’sМанускрипт Шарлотты Бронте
Манускрипт Шарлотты Бронте
© Фото : Sotheby’s
Манускрипт Шарлотты Бронте. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подростковая рукопись писательницы Шарлотты Бронте в виде миниатюрного журнала продана на торгах в Париже за 780 тысяч евро, сообщает аукционный дом Drouot.
Британская газета Yorkshire Post сообщает, что уникальный манускрипт был приобретен Обществом сестер Бронте, который для этой цели объявил сбор средств среди энтузиастов и поклонников творчества автора "Джейн Эйр".
Портрет Шралоты Бронте. Архив
21 апреля 2016, 04:31
Биография Шарлотты Бронте21 апреля исполняется 200 лет английской писательнице Шарлотте Бронте.
Теперь рукопись вернется в родной дом и одновременно музей сестер Бронте в деревне Хоэрт (графство Уэст-Йоркшир). Музейные сотрудники не в первый раз пытались приобрести уникальный экспонат, но в 2011 году их предложение перебила французская компания Aristophil, позднее разорившаяся. Тогда стоимость лота составила 690 тысяч фунтов стерлингов (около 808 тысяч евро).
Шарлотта Бронте "издала" "Журнал для молодых людей" (The Young Men's Magazine), когда ей самой было 14 лет, то есть в 1830 году. Размеры его страниц не превышают 35 на 61 миллиметра. В издание вошли три рассказа юной Бронте: "Письмо от лорда Чарльза Уэллсли", "Полуночная песня" и "Дневник француза" (с продолжением).
Несмотря на миниатюрный размер, журнал был оформлен коричневой кожаной обложкой и убирался в красный чехол.
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КультураШарлотта БронтеПарижВ мире
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