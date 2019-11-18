В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подростковая рукопись писательницы Подростковая рукопись писательницы Шарлотты Бронте в виде миниатюрного журнала продана на торгах в Париже за 780 тысяч евро, сообщает аукционный дом Drouot

Британская газета Yorkshire Post сообщает, что уникальный манускрипт был приобретен Обществом сестер Бронте, который для этой цели объявил сбор средств среди энтузиастов и поклонников творчества автора "Джейн Эйр".

Теперь рукопись вернется в родной дом и одновременно музей сестер Бронте в деревне Хоэрт (графство Уэст-Йоркшир). Музейные сотрудники не в первый раз пытались приобрести уникальный экспонат, но в 2011 году их предложение перебила французская компания Aristophil, позднее разорившаяся. Тогда стоимость лота составила 690 тысяч фунтов стерлингов (около 808 тысяч евро).

Шарлотта Бронте "издала" "Журнал для молодых людей" (The Young Men's Magazine), когда ей самой было 14 лет, то есть в 1830 году. Размеры его страниц не превышают 35 на 61 миллиметра. В издание вошли три рассказа юной Бронте: "Письмо от лорда Чарльза Уэллсли", "Полуночная песня" и "Дневник француза" (с продолжением).