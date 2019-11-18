Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минкомсвязь РФ выделит 954,8 миллиона рублей на отечественное программное обеспечение (ПО) для федеральных органов исполнительной власти, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что речь идет об офисном ПО и антивирусах, всего офисный софт закупается для 45 федеральных ведомств, а антивирусный - для 41.

"На отечественное офисное ПО выделено 757,1 миллиона рублей, на ПО в сфере информационной безопасности – еще 197,7 миллиона. Таким образом, суммарная стоимость софта составляет 954,8 миллиона рублей... Крупнейшими потребителями офисного ПО выступят ФНС (86,9 тысячи лицензий), Федеральное казначейство (30,4 тысячи), ФТС (29 тысячи), Росстат (18,5 тысячи) и Росреестр (15,5 тысячи), а защитного ПО – ФНС (147,7 тысячи), ФТС (68,5 тысячи), Росстат (43,7 тысячи) и Роспотребнадзор (15,3 тысячи)", - говорится в сообщении.

Максимальная комплектация офисного пакета будет включать почтовое приложение, редакторы для текстов, таблиц и презентаций, файловый менеджер, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО. Добавляется, что все программы должны входить в реестр отечественного ПО и иметь пользовательский интерфейс на русском языке. Антивирусное ПО будет закупаться для защиты автоматизированных рабочих мест, файловых серверов, почтовых и интернет-шлюзов.