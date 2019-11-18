Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" захватили буксир с южнокорейской буровой установкой, передает саудовское агентство SPA.
По словам аль-Малики, инцидент произошел в 22.58 по местному времени (совпадает с мск) вечером в воскресенье в южной части Красного моря.
Аль-Малики заявил, что этот буксир "подвергся захвату и вооруженному нападению со стороны двух катеров, на борту которых находятся террористы, относящиеся к террористической группировке хуситов".
Он добавил, что "буксир вез буровую установку, принадлежащую одной из южнокорейских компаний".
Представитель коалиции также добавил, что действия хуситов представляют реальную угрозу свободе международного судоходства и мировой торговле.
Число и национальность находящихся на буксире не приводится.
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