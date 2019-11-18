Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой

По словам аль-Малики, инцидент произошел в 22.58 по местному времени (совпадает с мск) вечером в воскресенье в южной части Красного моря.

Аль-Малики заявил, что этот буксир "подвергся захвату и вооруженному нападению со стороны двух катеров, на борту которых находятся террористы, относящиеся к террористической группировке хуситов".

Он добавил, что "буксир вез буровую установку, принадлежащую одной из южнокорейских компаний".

Представитель коалиции также добавил, что действия хуситов представляют реальную угрозу свободе международного судоходства и мировой торговле.